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تعرف على أوضاع الاقتصاد المصرى قبل ثورة 30 يونيو وكيف تطور حاليا

السبت، 06 يوليه 2019 10:23 م
تعرف على أوضاع الاقتصاد المصرى قبل ثورة 30 يونيو وكيف تطور حاليا عملات
كتب إسلام سعيد

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بالنظر إلى الأوضاع الاقتصادية والمالية قبل ثورة 30 يونيو 2013، والتى كانت مترهلة جدا، وشهدت مؤشرات سلبية للغاية، وفيما يلى أهم المعلومات عن الاقتصاد قبل الثورة وتطوراته بعد الإصلاح الاقتصادي.

 

القطاع المصرفى ووضع العملة:

-تراجع الاحتياطى الدولارى ليقترب من 13 مليار دولار خلال 2013

-الاحتياطى الأجنبى حاليا يسجل أعلى معدلاته فى التاريخ بـ 43 مليار دولار تقريبا

-الاحتياطى النقدى حاليا يكفى حاجات البلاد لمدة 9 أشهر كأعلى الدول فى العالم.

-قبل 30 يونيو كان هناك سعرين للدولار والآن تم التخلص وأصبح سعر واحد.

-ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 25 مليار دولار تقريبا.

-توفير تمويل لمشروع مدينة الروبيكى للجلود وانجاز 500 فدان منها والمشروع كان متوقف  لعدة سنوات قبل ثورة 30 يونيو

-عودة التمويل عن المشروعات القومية والمشروعات الإنتاجية والمدن الصناعية الجديدة بأكثر من 1.5 ترليون جنيه فى 4 سنوات مع بعد الثورة.

-تدشين مدينة الأثاث فى دمياط على مساحة 350 فدان حالياً

-ارتفاع الصادرات لتحقق 24.8 مليار دولار بعد أن كانت 17 مليار دولار.

-تدشين أكبر مدينة للمنسوجات بالسادات باستثمارات تقترب من 7 مليار دولا وهى الأكبر فى منطقة الشرق الأوسط.

-تدشين 4317 مصنع جديد فى المحافظات المختلفة خلال 4 سنوات.


المشروعات الصناعية

ثورة 30 يونيو

اقتصاد مصر

اقتصاد 30 يونيو

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