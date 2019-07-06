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ترامب وماى يبحثان هاتفيا جهود تطبيق العقوبات على سوريا وإيران

السبت، 06 يوليه 2019 08:11 م
ترامب وماى يبحثان هاتفيا جهود تطبيق العقوبات على سوريا وإيران تريزا ماى و ترامب
أ ش أ

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أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحث مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي عددا من الملفات الدولية ومنها سوريا وإيران وكوريا الشمالية.

 

وذكر البيت الأبيض في بيان، أوردته قناة الحرة الأمريكية اليوم السبت، إن مباحثات ترامب وماي جاءت خلال إتصال هاتفي، فيما لم يحدد من الذي أجراه.

 

وأضاف أن ترامب وماي بحثا الجهود الدولية لتطبيق العقوبات المفروضة على سوريا ومنع إيران من امتلاك سلاح نووي.

 

وأوضح أن الزعيمين ناقشا أيضا تقدم المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة وبريطانيا، إضافة إلى المساعي الأمريكية للتوصل إلى اتفاق نهائي لنزع الأسلحة النووية من كوريا الشمالية.

 

وأصبح ترامب أول رئيس أمريكي تطأ قدماه أرض كوريا الشمالية مؤخرا عندما التقى زعيمها كيم جونج أون في المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين، واتفق معه على استئناف المحادثات النووية المتوقفة.

 

ووصف ترامب مباحثاته مع زعيم كوريا الشمالية، التي استمرت لمدة ساعة تقريباً، بالـ "مثمرة"، وقال: "سنشكل فريقًا للتباحث فيما ناقشناه مع زعيم كوريا الشمالية، وسيبدأ العمل خلال الأسابيع المقبلة".

 

 


ترامب

تريزا ماى

بريطانيا

ايران

كوريا الشمالية

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