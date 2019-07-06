تحرير مخالفات لمحطات البنزين التى لم تعلن عن الأسعار الجديدة بالإسكندرية

أكدت مديرية التموين بالإسكندرية أنه يتم متابعات وحملات تفتيش دورية لمحطات الوقود والتشديد على الإعلان عن الأسعار الجديدة.
تحرير مخالفات لمحطات البنزين التى لم تعلن عن الأسعار الجديدة بالإسكندريةالسبت، 06 يوليه 2019 06:30 ص
جانب من الحملة
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وأشار بيان صادر من مديرية التموين، إلى أنه تم شن حملة وتحرير محضر لإحدى المحطات لعدم الإعلان عن الأسعار الجديدة غرب الإسكندرية.
جاء ذلك بناء على تعليمات محمد سعد الله أحمد مدير مديرية التموين بتشديد الرقابة وضبط للأسواق.
من جهه أخرى، قامت إدارة تموين غرب برئاسة خالد عبد ألفتاح مدير الإدارة وبإشراف عبد الرازق الطيب رئيس الرقابة حملات فى نطاق الإدارة والتى أسفرت عن تحرير محضرين عدم الإعلان عن مواعيد عمل المخابز، محضرين عدم نظافة أدوات العجين، 5 محاضر عدم إعلان عن الأسعار على السلع الغذائية بالأسواق، 4 محاضر عدم حمل شهادات صحية سارية، محضرين استخدام أسطوانة غاز تجارية بمنطقة بها غاز طبيعى، وقد تم أخذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخألفات.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
تموين الإسكندرية: تشغيل تجريبى لمركز "خدمات المواطنين" بالسيوف قبل الافتتاحالأحد، 30 يونيو 2019 11:59 م
تحرير 110 محضر مخالفة من 6 ادارات تموينية بالإسكندريةالسبت، 29 يونيو 2019 04:46 م
"تموين الإسكندرية": لا صحة لما يتردد بشأن نقص بنزين السياراتالجمعة، 28 يونيو 2019 08:44 م
صور.. تموين الاسكندرية تضبط 3 مصانع بدون ترخيص ببرج العربالأحد، 23 يونيو 2019 08:03 م
صور.. لحل مشاكل المواطنين .. لجان تموين الإسكندرية تفاجئ موظفى مكاتب التموينالثلاثاء، 11 يونيو 2019 03:57 م
"تموين الإسكندرية": طرح ليمون بسعر مخفض 30% بالمجمعات الأسبوع المقبلالأحد، 09 يونيو 2019 06:54 م
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة