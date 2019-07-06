تحرير مخالفات لمحطات البنزين التى لم تعلن عن الأسعار الجديدة بالإسكندرية

وأشار بيان صادر من مديرية التموين، إلى أنه تم شن حملة وتحرير محضر لإحدى المحطات لعدم الإعلان عن الأسعار الجديدة غرب الإسكندرية.

جاء ذلك بناء على تعليمات محمد سعد الله أحمد مدير مديرية التموين بتشديد الرقابة وضبط للأسواق.

من جهه أخرى، قامت إدارة تموين غرب برئاسة خالد عبد ألفتاح مدير الإدارة وبإشراف عبد الرازق الطيب رئيس الرقابة حملات فى نطاق الإدارة والتى أسفرت عن تحرير محضرين عدم الإعلان عن مواعيد عمل المخابز، محضرين عدم نظافة أدوات العجين، 5 محاضر عدم إعلان عن الأسعار على السلع الغذائية بالأسواق، 4 محاضر عدم حمل شهادات صحية سارية، محضرين استخدام أسطوانة غاز تجارية بمنطقة بها غاز طبيعى، وقد تم أخذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخألفات.