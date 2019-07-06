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تجديد حبس فنى لشروعه فى قتل مزارع أمام محكمة شبرا الخيمة

السبت، 06 يوليه 2019 02:41 م
تجديد حبس فنى لشروعه فى قتل مزارع أمام محكمة شبرا الخيمة محكمة -أرشيفية
القليوبية ــ نيفين طه

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جدد قاضي المعارضات بمحكمة شبرا الخيمة الجزئية حبس فنى 15 يوما علي ذمة التحقيقات، لشروعه في قتل مزارع بمطرقة حديدية أمام محكمة شبرا الخيمة.
 
كان قد تلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد صموئيل عطا الله مأمور قسم شرطة أول شبرا الخيمة بحدوث مشاجرة ومصاب أمام المحكمة.
 
انتقل العميد يحيى راضي مدير المباحث الجنائية، تبين حدوثها بين طرف أول "محمد ع س" 54 سنة مزارع، وتم نقله لمستشفي المطرية التعليمي للعلاج، وطرف ثانى "أدهم ع  س" 40 عاما فني صيانة ضبط بحوزته مطرقة حديدية،.
 
وبمناقشة المتهم المضبوط، قرر أنه حال حضوره للمحكمة لمتابعة جلسة أحد أقاربه المضبوط بمعرفة مركز شرطة قليوب فوجئ بالمصاب أمامه فقام بالتعدي عليه بالضرب باستخدام الآلة المضبوطة بحوزته نظراً لوجود خلافات سابقة بينهما، لقيام المصاب وأقاربه بالتعدي عليهم من قبل ووفاة شقيقه علي إثر تلك المشاجرة والمحرر بشأنها المحضر رقم 39363 لسنة 2017م جنايات مركز القناطر الخيرية، تحرر عن ذلك المحضر رقم 13229 جنح قسم أول شبرا الخيمة لسنة 2019.
 

شبرا الخيمة

امن القليوبية

اللواء رضا طبلية

القليوبية

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