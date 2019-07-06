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تجديد حبس المتهمين بقتل شاب بسبب تحرشه بشقيقتهم فى الوراق

السبت، 06 يوليه 2019 01:04 م
تجديد حبس المتهمين بقتل شاب بسبب تحرشه بشقيقتهم فى الوراق جثة-أرشيفية
كتب ـ أحمد الجعفرى

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جدد  قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، حبس المتهمين بقتل شاب فى الوراق إثر مشاجرة نشبت بين الطرفين، على خلفية اتهام الجناة للمجنى عليه بتحرشه بشقيقتهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة.
 
وكشفت التحقيقات، أن خلافات نشبت بين المجنى عليه "محمود.ع" و 3 أشقاء دفعتهم للتشاجر، وخلال المشاجرة سدد أحد المتهمين للمجنى عليه طعنة نافذة من سلاح أبيض، أودت بحياته فى الحال.
 
تلقى قسم شرطة الوراق، بلاغا يفيد مقتل شاب، نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، فانتقل الرائد هانى مندور، رئيس مباحث الوراق، ومعاونه النقيب محمد جهاد حربى، إلى محل الواقعة.
 
وبالتحرى تبين أن المجنى عليه يدعى "محمود"، اعتدى عليه عاطل بسكين، بسبب خلافات بينهما، مما أسفر عن مقتله، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.


 


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