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بطلة كليب "عندى ظروف" تستأنف على حكم حبسها 3 سنوات لاتهامها بممارسة الدعارة

السبت، 06 يوليه 2019 12:13 م
بطلة كليب "عندى ظروف" تستأنف على حكم حبسها 3 سنوات لاتهامها بممارسة الدعارة المطربة شيما
كتب أحمد الجعفرى

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استأنف دفاع المطربة "شيما" بطلة كليب "عندى ظروف" و دفاع الفتيات الـ11 الصادر ضدهم حكم بالحبس 3 سنوات، من محكمة جنح العجوزة، لإتهامهن بممارسة وتسهيل ممارسة الدعارة، على الأحكام الصادرة ضدهم.

كما استئنف دفاع الـ9 عاملين والمسؤولين بالكافيه على الأحكام الصادرة ضدهم والتى تراوحت ما بين الحبس سنة ل 3 سنوات، ومن المقرر تحديد جلسة لنظر الاستئناف أمام محكمة جنح مستأنف العجوزة.

كانت محكمة جنح العجوزة قضت الخميس الماضي، بمعاقبة "شيما" و11 فتاة أخرى بالحبس 3 سنوات، لاتهامهن بممارسة وتسهيل ممارسة الدعارة، كما قضت بالحبس مدد تتراوح ما بين سنة لـ3 سنوات لـ9 شباب من المتهمين العاملين والمسؤولين فى الكافيه الذى شهد الواقعة.

تحقيقات القضية كشفت تورط المطربة شيما و7 فتيات فى ممارسة أعمال الدعارة، وترويج المخدرات داخل كافيه تعمل به بمنطقة المهندسين بالعجوزة، بإشراف مالك الكافيه وشقيقه، وعاونهم فى ذلك 4 شباب أخرين من العاملين بالكافيه.

الاتهامات التى وجهت للمطربة "شيما" نفتها أمام النيابة العامة، وقالت أن دورها فى الكافيه يقتصر على الغناء، ومثلها نفت باقى الفتيات تورطهن فى نشاط مشبوه، أو ممارسة الدعارة وترويج المخدرات.


دعاره

تجارة المخدرات

الاتجار بالبشر

شيما

عندى ظروف

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