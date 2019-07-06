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بدل الصن بلوك والتكاليف.. أطعمة هتحميكى من أشعة الشمس

السبت، 06 يوليه 2019 10:00 ص
بدل الصن بلوك والتكاليف.. أطعمة هتحميكى من أشعة الشمس اشعة الشمس-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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نظرا لارتفاع موجة الحر الشديدة قد تتأثر البشرة وتتعرض للاسمرار والحرق، وهنا قد تضطر بعض السيدات للجوء لـ واقى الشمس واستخدامه يوميا قبل الخروج فى وقت الظهيرة.

وحسب ما ذكره موقع healthline  فأن هناك بعض الأطعمة التى تحمى البشرة من حروق الشمس والاسمرار ومنها:

العنب

يحتوى العنب على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات التى تعمل على وقاية البشرة من حروق الشمس ، كما انه يعتبر مصدر جيد من فيتامين سى الذى يحافظ على نضارة وجمال البشرة.

البطيخ

بطيخ
بطيخ

 

يعتبر من أشهر فواكه الصيف التى تحتوى على فيتامينات وعناصر غذائية ضرورية لصحة البشرة وتحميها من الأشعة الفوق بنفسجية.

المكسرات

تحتوى المكسرات على نسبة كبيرة من الاوميجا 3 والفيتامينات التى تعمل على نضارة وجمال البشرة وحمايتها من حروق الشمس والتجاعيد.

الخضروات الورقية
 

يحتوى على البيتا كاروتين وفيتامين أ وبعض الفيتامينات الأخرى التى تعمل على تعزيز البشرة وحمايتها من الاسمرار والحروق.

خضروات ورقية
خضروات ورقية

 

الشاى الاخضر

أثبتت الدراسات والأبحاث أن الشاى الأخضر يقلل من تلف الجلد ويحميه من اضرار الاشعة الفوق بنفسجية ويحمى من نقص الكولاجين.

القرنبيط
 

يحتوى على نسبة كبيرة من المواد المضادة للأكسدة التى تحافظ هلى صحة ونضارةالبشرة وتحميها من اشعة الشمس الضارة .

 


اشعة الشمس

البشرة

حروق الشمس

اطعمة

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