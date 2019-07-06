انطلاق عملية أمنية لملاحقة وتعقب خلايا داعش بمحافظة ديالى فى العراق

بغداد (أ ش أ)

أعلن العقيد غالب العطية، المتحدث الرسمى باسم قيادة شرطة محافظة ديالى، اليوم السبت، انطلاق عملية أمنية فى مناطق وقرى جنوب ناحية بهرز جنوبى المحافظة.

وقال العطية، فى بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية، إن قوة أمنية مشتركة من قيادة شرطة ديالى وبإشراف قيادة العمليات، انطلقت بتفتيش الدور السكنية والطرق بقرى محافظة ديالى.

وأضاف أن العملية تعتمد على الجهد الاستخبارى فى تنفيذها لملاحقة وتعقب خلايا "داعش" الإرهابية "النائمة" وبسط الأمن والاستقرار، لافتا إلى أن العملية مستمرة لحين تحقيق أهدافها المحددة.

وكانت فرقة الرد السريع أعلنت، أمس الجمعة، العثور على وكرين لتنظيم "داعش" جنوب ناحية بهرز.