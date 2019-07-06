انتحار فتاة بسبب خلافاتها مع والدتها على القيام بالأعمال المنزلية فى الفيوم

الفيوم – رباب الجالي

أقدمت فتاة تبلغ من العمر 16 سنة على الانتحار، من قرية سيلا، بمركز الفيوم، بتناولها قرص مكافحة تسوس القمح، لمرورها بضائقة نفسية، نتيجة خلافات أسرية بينها وبين والدتها لكثرة تكليفها بالأعمال المنزلية.

تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة الفيوم، بورود بلاغ من مستشفى الفيوم العام، بوصول "ر.ف.ع" (16 سنة-بدون عمل)، ومقيمة بقرية سيلا، جثة هامدة، ادعاء تناول مادة سامة.

وانتقلت مباحث المركز إلى المكان، وقرر والد ووالدة المتوفية، أن ابنتهما تناولت قرصًا سامًا، للتخلص من حياتها لمرورها بضائقة نفسية نتيجة وجود خلافات أسرية بينها وبين والدتها لكثرة تكليفها بالأعمال المنزلية، ولم يتهما أحدا أو يشتبها في الواقعة جنائيا.

و بتوقيع الكشف الطبي على جثة المتوفية بواسطة مفتش الصحة، تبين أن سبب الوفاة توقف بعضلة القلب وهبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة تناول مادة سامة ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

حرر محضر بالواقعة، قيد برقم 3849 لسنة 2019م إداري مركز شرطة الفيوم، وأخطرت النيابة للتحقيق