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اليمن: مليشيات الحوثى تقتل مسعفين اثنين فى حيس

السبت، 06 يوليه 2019 03:00 ص
اليمن: مليشيات الحوثى تقتل مسعفين اثنين فى حيس الجيش اليمنى
أ ش أ

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قتل مسعفان وأصيب 3 مدنيين، بينهم امرأة، على يد ميليشيات الحوثي، في مدينة حيس جنوب الحديدة غربي اليمن.
 
وقالت مصادر يمنية، وفقا لقناة "العربية الحدث"، اليوم الجمعة، إن مواطنا من أهالي مدينة حيس أصيب بطلق ناري اخترق فخذه فيما أصيبت زوجته إصابة طفيفة من سلاح قناصة الميليشيات الحوثية المتمركزة في مناطق نائية شمال المدينة.
 
وأضافت المصادر أن فرق الإنقاذ حركت سيارة إسعاف لإنقاذ الجريحين وفي الطريق انفجرت بهم عبوة ناسفة زرعتها الميليشيات الحوثية في الخط العام ما أسفر عن مقتل اثنين من المسعفين فيما أصيب سائق السيارة.
 
فيما جددت الميليشيات الحوثية قصفها بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة على مواقع القوات المشتركة في الأطراف الجنوبية لمدينة التحيتا وداخل المدينة غداة مواجهات عنيفة كسرت هجومين للميليشيات.

اليمن

ميليشيات الحوثي

جنوب الحديدة

عبوة ناسفة

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