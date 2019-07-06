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النيابة تستعلم عن الحالة الصحية لمتهم قفز من السابع للهروب من الشرطة

السبت، 06 يوليه 2019 12:56 م
النيابة تستعلم عن الحالة الصحية لمتهم قفز من السابع للهروب من الشرطة سقوط-أرشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة دار السلام، بإشراف المستشار سمير حسن المحامى العام لنيابات جنوب القاهرة، بالاستعلام عن حالة متهم أصيب  بعد قفزه من أعلى عقار أثناء محاولة رجال المباحث القبض عليه، لاتهامه فى إحدى القضايا بدار السلام.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا يفيد بأنه أثناء قيام الأجهزة الأمنية بضبط "م.س"، فى منتصف العقد الثالث من العمر لاتهامه فى أحد القضايا قام بالقفز من الطابق السابع، وأصيب بكسور بمختلف أنحاء الجسم، وتم نقله إلى أحد المستشفيات لتلقى العلاج تحت حراسة مشددة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

 


دار السلام

نيابة دار السلام

قسم دار السلام

متهم يقفز للهرب من الشرطة فى دار السلام

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