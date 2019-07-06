النيابة تستعجل نتائج تحليل عينة مخدرات سائق حادث "شرطة نجدة" الطريق الصحراوى

كتب أحمد الجعفرى

استعجلت النيابة العامة بجنوب الجيزة تقرير تحليل عينة المخدرات الخاصة بسائق السيارة النقل المتسبب فى حادث شرطة النجدة بطريق الإسكندرية الصحراوى، والذى أسفر عن مصرع ضابط شرطة.

وكان ضابط شرطة لقى مصرعه إثر إصابته فى حادث تصادم سيارة نقل ثقيل بمبنى النجدة بالكيلو 28 قبل محطة رسوم القاهرة، واقتحامها المبنى، مما أسفر عن تحطم جانب المبنى، وعدد من سيارات الإسعاف المتمركزة بداخله، وكذلك عدد من السيارات.

انتقل على الفور إلى موقع الحادث الأجهزة الأمنية، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف والإطفاء لمكان الحادث، لرفع أثار الحادث، وتيسير حركة المرور التى تضررت جراء الاصطدام.