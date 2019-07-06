سوبر كورة
Ads
السبت، 06 يوليه 2019 06:36 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

العدالة والتنمية يجبر إحدى النائبات على الاستقالة بعد انتقاد زوجها لأردوغان

السبت، 06 يوليه 2019 05:51 م
العدالة والتنمية يجبر إحدى النائبات على الاستقالة بعد انتقاد زوجها لأردوغان النائبة بحزب العدالة والتنمية
كتب هاشم الفخرانى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أجبر حزب العدالة والتنمية عضوته على الاستقالة ، بعد تغريدات زوجها رجل الأعمال أتيلا أردنيز المعارض للرئيس التركي ورئيس حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان.

وذكرت صحيفة "زمان" التركية النائبة نسليهان أردنيز بالحزب عن بلدية مودانيا بمدينة بورصة، على الاستقالة من منصبها في لجنة المرأة بالحزب منذ عام ونصف.

وكان رجل الأعمال أتيلا أردنيز قد نشر تغريدات على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" انتقد فيها أردوغان وحكومة حزب العدالة والتنمية، عقب انتخابات المحليات التي خسر فيها الحزب، الأمر الذي دفع قادة الحزب للاجتماع، ليخرجوا بقرار لمطالبة نسليهان بالاستقالة، إلا أنها لم تنتظر القرار وأعلنت الاستقالة من رئاسة لجنة المرأة في الحزب، بينما لم تقبل الاستقالة من عضوية مجلس البلدية.


العدالة والتنمية

تركيا

الرئيس التركى

رجب طيب اردوغان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

فرجانى ساسى يتلقى عرضاً تركياً لضمه فى الصيف..اعرف التفاصيل

السبت، 06 يوليه 2019 08:30 ص

توفيق عكاشة يكشف عن تقرير يوضح تجسس تركيا على قرارات قطر

الجمعة، 05 يوليه 2019 10:43 م

ننشر فيديو للحظة انفجار بسيارة فى ولاية هطاى جنوبى تركيا

الجمعة، 05 يوليه 2019 01:44 م

أردوغان: تفجير سيارة فى جنوب تركيا ربما يكون إرهابيا

الجمعة، 05 يوليه 2019 01:24 م

شاهد.. تركيا ملجأ للجماعات الإرهابية وقادتها.. عبدالحكيم بلحاج نموذجًا

الجمعة، 05 يوليه 2019 01:00 م

مقتل شخصين فى انفجار سيارة ببلدة ريحانلى جنوبى تركيا

الجمعة، 05 يوليه 2019 12:46 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موجز6.. تسعير البترول كل 3أشهر باستثناء البوتاجاز واستخدامات الكهرباء والمخابز

موجز6.. تسعير البترول كل 3أشهر باستثناء البوتاجاز واستخدامات الكهرباء والمخابز

بعد رامى مالك ومينا مسعود.. أحمد غزى نجم سينمائى مصرى جديد فى لندن

بعد رامى مالك ومينا مسعود.. أحمد غزى نجم سينمائى مصرى جديد فى لندن

الكاميرون ونيجيريا فى قمة كرة القدم الأفريقية .. 5 معلومات تكشف قوة المعركة

الكاميرون ونيجيريا فى قمة كرة القدم الأفريقية .. 5 معلومات تكشف قوة المعركة

مورينيو لـ"اليوم السابع" بعد زيارة الأهرامات: سأعود مرة أخرى مع زوجتى

مورينيو لـ"اليوم السابع" بعد زيارة الأهرامات: سأعود مرة أخرى مع زوجتى

شاهد ريو ودينفر فى كواليس تصوير الموسم الثالث لـla casa de papel

شاهد ريو ودينفر فى كواليس تصوير الموسم الثالث لـla casa de papel

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا.. الليلة

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا.. الليلة

سوبر كورة.. الأهلى يحصل على توقيع لاعب بيراميدز والإعلان فى هذا التوقيت

سوبر كورة.. الأهلى يحصل على توقيع لاعب بيراميدز والإعلان فى هذا التوقيت

التأمين الصحى الشامل: رواتب الأطباء بالمنظومة تصل إلى 22 ألف جنيه

التأمين الصحى الشامل: رواتب الأطباء بالمنظومة تصل إلى 22 ألف جنيه

صور.. انضمام أوتوبيسات جديدة تعمل بالغاز الطبيعى للنقل العام فى القاهرة

صور.. انضمام أوتوبيسات جديدة تعمل بالغاز الطبيعى للنقل العام فى القاهرة

مورينيو فى حضرة الفراعنة.. "سبيشيال وان" يزور الأهرامات قبل الظهور على شاشة "تايم سبورت" لتحليل مباراة مصر وجنوب أفريقيا.. الداهية البرتغالى يلتقط الصور التذكارية مع إحدى عجائب الدنيا السبع

مورينيو فى حضرة الفراعنة.. "سبيشيال وان" يزور الأهرامات قبل الظهور على شاشة "تايم سبورت" لتحليل مباراة مصر وجنوب أفريقيا.. الداهية البرتغالى يلتقط الصور التذكارية مع إحدى عجائب الدنيا السبع

بكاء ودموع بعد مشاهدة الحلقة الأخيرة من مسلسل Stranger Things

بكاء ودموع بعد مشاهدة الحلقة الأخيرة من مسلسل Stranger Things

بعد شهرته فى ميدان القتال.. نجم GOT يحصل على الدكتوراه الفخرية

بعد شهرته فى ميدان القتال.. نجم GOT يحصل على الدكتوراه الفخرية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة