العدالة والتنمية يجبر إحدى النائبات على الاستقالة بعد انتقاد زوجها لأردوغان

كتب هاشم الفخرانى

أجبر حزب العدالة والتنمية عضوته على الاستقالة ، بعد تغريدات زوجها رجل الأعمال أتيلا أردنيز المعارض للرئيس التركي ورئيس حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان.

وذكرت صحيفة "زمان" التركية النائبة نسليهان أردنيز بالحزب عن بلدية مودانيا بمدينة بورصة، على الاستقالة من منصبها في لجنة المرأة بالحزب منذ عام ونصف.

وكان رجل الأعمال أتيلا أردنيز قد نشر تغريدات على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" انتقد فيها أردوغان وحكومة حزب العدالة والتنمية، عقب انتخابات المحليات التي خسر فيها الحزب، الأمر الذي دفع قادة الحزب للاجتماع، ليخرجوا بقرار لمطالبة نسليهان بالاستقالة، إلا أنها لم تنتظر القرار وأعلنت الاستقالة من رئاسة لجنة المرأة في الحزب، بينما لم تقبل الاستقالة من عضوية مجلس البلدية.