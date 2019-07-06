"السياحة و المصايف" بالإسكندرية: الشواطئ كاملة العدد وخاصة يوم الجمعة

الاسكندرية جاكلين منير

قال اللواء أحمد زهرة، مراقب عام الشواطئ بالإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أن شواطئ الإسكندرية كاملة العدد عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة، خاصة فى الإجازة الرسمية الجمعة.

وأشار فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الإدارة قد استعدت لاستقبال الأعداد المتزايدة عقب انتهاء الامتحانات، حيث تم التشديد والتنبيه على جميع مستأجرى الشواطىء فى نطاق المحافظة بضرورة الاهتمام بتوفير خدمة جيدة للمواطنين والرواد، بالإضافة إلى وضع كاميرات مراقبة للشواطيء للحفاظ على الأمن، والىهتمام برفع كفاءة وصيانة المنشآت وإعادة الدهانات لكى تظهر الشواطىء بالمظهر اللائق.

وتابع كما تم رفع كفاءة منظومة الإنقاذ والغطاسين، حيث تم التعاقد مع عدد ( 15 مسعفا) علي الشواطيء وذلك لتوفير خدمة الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات علي الشاطيء في حينه.

وأكد زهرة، على أن الإدارة تقوم بتنظيم حملات تفتيشية دورية من خلال خطة للمرور والتفتيش على الشواطىء والكافيتريات والمحال العامة للتأكد من مستوى الخدمات المقدمة على الواقع وتغريم المخالفين فى الحال.