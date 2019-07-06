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السلمى يعتزم زيارة السودان غدا على رأس وفد من البرلمان العربي

السبت، 06 يوليه 2019 02:21 م
السلمى يعتزم زيارة السودان غدا على رأس وفد من البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمى رئيس البرلمان العربى
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يقوم الدكتور مشعل بن فهم السلمى رئيس البرلمان العربى، بزيارة إلى السودان غداً الأحد على رأس وفد رفيع المستوى من البرلمان فى إطار متابعة تطورات عملية التحول السياسى الذى يشهده السودان.

وذكر بيان صادر عّن البرلمان اليوم أن الوفد سيلتقى خلال الزيارة مع رئيس المجلس العسكرى الانتقالى ونائبه، وممثلين عن قوى الحرية والتغيير، ورؤساء الأحزاب السياسية، وممثلين عن التجمعات الشبابية، وممثلين عن أحزاب دارفور وشرق السودان.

وأشار البيان الى أن الزيارة تأتى فى إطار وقوف ودعم البرلمان العربى التام لجمهورية السودان ومتابعته باهتمامٍ بالغ تطورات عملية التحول السياسى الذى يشهده السودان فى هذه المرحلة الدقيقة من تاريخه تلبيةً لإرادة الشعب السودانى الكريم، وحرصاً من البرلمان العربى على التواصل مع كافة الأطراف السودانية وتقريب وجهات النظر بينها بما يضمن وحدة السودان وسلامة مواطنيه، وإنهاء الصراع المسلح، وإرساء السلم والأمن، باعتبار السودان دولة لها مكانتها الهامة والمحورية فى العالم العربي.

وأعرب الدكتور مشعل بن فهم السلمي، عن ترحيب البرلمان العربى بالاتفاق بين المجلس العسكرى الانتقالى وقوى الحرية والتغيير حول تشكيل المجلس السيادى لإدارة شؤون السودان خلال المرحلة الإنتقالية، داعياً كافة الأطراف السودانية لاستكمال تشكيل باقى أجهزة إدارة المرحلة الانتقالية.

وطالب بإنجاح متطلبات المرحلة الانتقالية والعبور بها إلى مرحلة دائمة تُحقق تطلعات الشعب السودانى الشقيق فى الأمن والاستقرار والعيش الكريم والتنمية والازدهار، مجدداً وقوف وتضامن البرلمان العربى التام مع السودان واستمراره فى خطة عمله لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

 


السلمى

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