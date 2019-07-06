"الزراعة" تنجح فى ضبط أكثر من 280 طن لحوم ودواجن وأسماك فاسدة خلال 6 شهور

كتب عز النوبى

تلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، تقريراً رسمياً من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، اليوم الجمعة، عن إجمالى ما جرى ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمى خلال 6 شهور فى الفترة من 1/1/2019 حتى 31/5/2019 بلغت حوالى 280 طنًا و252 كجم على مستوى الجمهورية.



وأكد تقرير الخدمات البيطرية، أن الكميات المضبوطة تتمثل فى دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمى، وبعضها تجرى إعادة تصنيعها، حيث تحرر 1898 محضرًا بتلك المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمضبوطات.

فيما تواصل الهيئة العامة للخدمات البيطرية، حملاتها المكثفة على أسواق بيع وتداول المنتجات ذات الأصل الحيوانى، وتشديد الرقابة على أسواق اللحوم ومحال الجزارة، والأسواق المفتوحة لضبط منتهى الصلاحية، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.