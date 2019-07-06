الرى: متابعة تشغيل 80 بئر جوفى لاستصلاح واستزراع 20 ألف فدان غرب غرب المنيا

أكدت وزارة الموارد المائية والرى، أنه يتم متابعة أعمال تشغيل 80 بئر جوفى تم تسليمها إلى وزارة الزراعة، لاستصلاح واستزراع 20 ألف فدان غرب غرب المنيا وتبين أن جميع الآبار تعمل بحالة جيدة وجاري تجهيز الارض لزراعة المحاصيل الموسمية، ومتابعة مزرعة المواشى القائمة على البئر رقم st 12 ومحطة التحلية القائمة على البئر رقم st 40.

وقال المهندس سيد سركيس، رئيس قطاع المياه الجوفية بوزارة الموارد المائية والرى، إن كمية السحب الآمن من الخزانات الجوفية يتم تحديدها من خلال دراسة الخزانات الجوفية بمصر التى تقوم بها هندسة القاهرة، مشيرًا إلى أنه لا يوجد دراسة مجمعة والموجوده حالياً هى دراسات متفرقة ولا يوجد ربط بينهم.

وأضاف سركيس فى تصريحات سابقة له أن الدراسة الحالية التى تنفذها جامعة القاهرة الهدف منها أن يتم تحديد كمية المياه المتاحة فى الخزانات الجوفية وتحديد نوعيه المياه وجودتها واقتصاديات التعامل معها مضيفا ان الخريطة الهيدرولوجية موجودة ويتم تحديثها كما ونوعا، وهى تحدد كل الخزانات فى مصر.

أشار سركيس إلى أن الدراسة تعمل معرفة كمية المياه عن طريق الابعاد لمعرفة المخزون الجوفى الاستراتيجى للخزان وتحديد نوعية المياه وكيفية استخراجها، كما يتم عمل نموذج رياضى لكل منطقة لمعرفة العمر الافتراضى لكل بير، حتي يمكن للقطاع ادارة المنظومة بشكل صحيح والاستخدام الامثل للمياه الجوفية، وكذلك وضع أفضل سيناريو لتشغيل الآبار بالاستفادة العظمى لتعظيم الاستفادة لكواكبة العصر.