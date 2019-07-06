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الرى: استكمال إزالة مخلفات الردم فى النيل بالغربية بمعدات المخالفين

السبت، 06 يوليه 2019 11:14 ص
الرى: استكمال إزالة مخلفات الردم فى النيل بالغربية بمعدات المخالفين إزالة تعديات على النيل - أرشيفية
كتبت أسماء نصار

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أكدت الإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل جنوب فرع دمياط، أنه يتم اليوم استكمال أعمال إزالة مخالفات الردم فى مجرى النهر بقرية حانوت بمركز زفتى محافظة الغربية بمعدات المخالفين.

وأكدت وزارة الرى أنها لن تتهاون أو تتقاعس حتى يتم القضاء على التعديات النيلية وتنظيف النهر منها، وأن الحملة تستهدف جميع التعديات الموجودة على نهر النيل دون النظر إلى الاشخاص المعتديين.

يشار إلى أن وزارة الرى لديها برامج للصيانة تشمل التخلص من الحشائش المائية حتى لا تستهلك المياه، وتصل الى جميع مستخدميها على الترع، حيث يتم ازالة ورد النيل من مرتين الى 3 مرات سنوياً حتى لا ينتشر فى المجارى المائية.

الجدير بالذكر أن الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل انطلقت فى 5 يناير 2015 وتم توقيع وثيقة حماية نهر النيل من قبل رئيس الجمهورية ورموز الشعب المصرى وعلى رأسهم شيخ الازهر وبابا الكنيسة وعدد كبير من أطياف الشعب المصرى ومنظمات المجتمع المدنى.

 


وزارة الرى

النيل

الغربية

المخالفات على النيل

التعدى على النيل

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