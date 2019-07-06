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الرئيس الأوكرانى: ترامب قادر على حل مسألة "السيل الشمالى 2" لصالح بلادنا

السبت، 06 يوليه 2019 07:44 م
الرئيس الأوكرانى: ترامب قادر على حل مسألة "السيل الشمالى 2" لصالح بلادنا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
أ ش أ

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قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم،السبت، إنه سيثير مسألة "السيل الشمالي 2" مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب"، مؤكدا أن الأخير قادر على حل هذه المسألة لصالح أوكرانيا.

 

وأضاف زيلينسكي - وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية - أنه سيناقش القضية أيضا خلال اجتماعه مع الرئيس البولندي أندجي دودا في سبتمبر المقبل.

 

وأعرب عن اعتقاده بأن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لن يؤثرا على استمرار بناء "السيل الشمالي"، مشيرا إلى أنهما يتأثران بشدة بالسوق المحلية الأمر الذي يمنعهما من فعل أي شيء حيال ذلك.

 

وأكد الرئيس الأوكراني أن الحل الوحيد لهذه القضية سيعثر عليه خلال اجتماع في البيت الأبيض، قائلا: "هذا هو الشخص الوحيد (ترامب) الذي أنا متأكد من أنه سيحل هذه القضية لصالح أوكرانيا".

 

جدير بالذكر أن "السيل الشمالي 2" هو مشروع يقوم على بناء خطي أنابيب بطول 1220 كم لنقل الغاز من روسيا إلى ألمانيا مباشرة عبر بحر البلطيق دون المرور بأراضي دول ترانزيت، بطاقة تصل إلى 55 مليار متر مكعب في السنة.

 


اوكرانيا

ترامب

البيت الابيض

روسيا

غاز

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