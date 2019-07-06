الحكومة الأمريكية تطالب عصابة "إل تشابو" بـ12.6 مليار دولار

إيمان حنا

طلبت الحكومة الأمريكية، الجمعة، بمصادرة نحو 12.6 مليار دولار من ممتلكات تاجر المخدرات المكسيكي الشهير خواكين (إل تشابو) جوسمان، توازي وفق تقديراتها الإيرادات التي جنتها عصابته النافذة حين كان يقودها، بحسب الوكالة الفرنسية.

وفي وثيقة سُجلت بمحكمة بروكلين في نيويورك، قال المدعي العام الفدرالي، ريتشارد دونهيو، إن السلطات الأمريكية لها "الحق في مصادرة أي أصول تُشكّل أو تتفرع من المخالفات المتصلة بالمخدرات والمرتكبة من المتهم".

وخلص المدعي العام في حساباته بالاستناد إلى أسعار المبيعات المختلفة للمخدرات كما أوردها شهود عدة، إلى أنَّ العصابة التي شارك "إل تشابو" في تزعمها على مدى ربع قرن حققت في أقل تقدير خلال هذه الفترة نحو 11.8 مليار دولار من الإيرادات جرّاء تجارة الكوكايين، و846 مليون دولار بفعل تجارة الماريجوانا و11 مليوناً من الاتجار بالهيرويين.

وجرى غسل هذه الأموال واستخدامها خاصة للدفع لشركاء العصابة وموظفيها ومزوديها، فضلاً عن اقتناء معدات التواصل وشراء طائرات وغواصات أتى ذكرها خلال المحاكمة على أنَّها من الوسائل التي استخدمتها العصابة، وفق المدعي العام."