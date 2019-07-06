الحبس سنة لـ9 متهمين بتكوين شبكة منافية للآداب فى المرج

البداية بتلقى رجال المباحث، معلومات تفيد بتحويل شقة سكنية إلى وكر لممارسة الأعمال المنافية للآداب، وتردد راغبى المتعة عليها، وتبين من التحريات والتحقيقات صحة الواقعة، وأن المتهمة مالكة الشقة تستقطب راغبى المتعة لممارسة الرذيلة مع فتيات، فتم استئذان النيابة العامة ومداهمة الشقة، وضبط 9 متهمين وإحالتهم لنيابة المرج التى أمرت بحبسهم وإحالتهم للمحاكمة.
شبكة منافية للآداب - أرشيفية
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قضت محكمة جنح المرج، بمعاقبة 9 متهمين بالحبس سنة بتهمة تكوين شبكة منافية للآداب.
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