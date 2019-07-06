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الحبس سنة لـ9 متهمين بتكوين شبكة منافية للآداب فى المرج

السبت، 06 يوليه 2019 12:52 م
الحبس سنة لـ9 متهمين بتكوين شبكة منافية للآداب فى المرج شبكة منافية للآداب - أرشيفية
كتب ــ كريم صبحى

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قضت محكمة جنح المرج، بمعاقبة 9 متهمين بالحبس سنة بتهمة تكوين شبكة منافية للآداب.

البداية بتلقى رجال المباحث، معلومات تفيد بتحويل شقة سكنية إلى وكر لممارسة الأعمال المنافية للآداب، وتردد راغبى المتعة عليها، وتبين من التحريات والتحقيقات صحة الواقعة، وأن  المتهمة مالكة الشقة تستقطب راغبى المتعة لممارسة الرذيلة مع فتيات، فتم استئذان النيابة العامة ومداهمة الشقة، وضبط 9 متهمين وإحالتهم لنيابة المرج التى أمرت بحبسهم وإحالتهم للمحاكمة.

 

المرج

نيابة المرج

مباحث الآداب

شبكة منافية للآداب

راغبى المتعة

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