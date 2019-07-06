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التنمية المحلية: غرفة العمليات تواصل متابعة تطبيق التعريفة الجديدة بالمحافظات

السبت، 06 يوليه 2019 04:21 م
التنمية المحلية: غرفة العمليات تواصل متابعة تطبيق التعريفة الجديدة بالمحافظات الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمى لوزارة التنمية المحلية
كتب على عبد الرحمن

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أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن غرفة العمليات المركزية فى الوزارة، تتابع على مدار الساعة مع غرف العمليات فى المحافظات، تطبيق التعريفة الجديدة الخاصة بمواقف السرفيس الداخلية للمحافظات وخارجها.

وأشار قاسم فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، إلى أن غرف العمليات فى المحافظات لم تتلقى سوى شكاوى بسيطة من بعض المواطنين وتم التعامل معها على الفور، مؤكدًا التزام المحافظات بالتعريفة الجديدة، ووجود متابعات وجولات دورية على المواقف ومحطات الوقود والمخابز للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة.

وكانت قد أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية بأن مجلس الوزراء أقر زيادة أسعار المنتجات البترولية اعتبارًا من الساعة التاسعة صباح أمس الجمعة.

 


التعريفه الجديده

التعريفه

اجره الميكروباص

البترول

اسعار البنزين

اسعار السولار

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