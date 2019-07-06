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التنمية المحلية: انتظام عمل محطات الوقود بالمحافظات وفقًا للأسعار الجديدة

السبت، 06 يوليه 2019 04:39 م
التنمية المحلية: انتظام عمل محطات الوقود بالمحافظات وفقًا للأسعار الجديدة محطة بنزين - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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أكدت وزارة التنمية المحلية، أن جميع محطات الوقود بالمحافظات تعمل بشكل طبيعى، وان جميع المنتجات البترولية متوفرة بكافة المنافذ وفقاً للأسعار الجديدة .

ووجهت الوزارة، باستمرار عمل الغرفة على مدار الساعة والتواصل مع المحافظات بصورة مستمرة لمتابعة أى مشكلات وحل أى شكاوى تواجه المواطنين والتأكد من مدى التزام سائقى السيرفيس والنقل العام بالمحافظات بالتعريفة الجديدة التى تم تحديدها.

كما طالبت الوزارة المحافظين بمواصلة المتابعة الميدانية لمواقف السيارات والمخابر والتسوق للتأكد من وجود أى تجاوزات أو استغلال للمواطنين، مشددة على التعامل بحسم مع أى مخالفات أو شكاوى من المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها .

وكانت قد أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية بأن مجلس الوزراء أقر زيادة أسعار المنتجات البترولية اعتبارًا من الساعة التاسعة صباح أمس الجمعة.

 

 


التعريفه الجديده

التعريفه

اجره الميكروباص

البترول

اسعار البنزين

اسعار السولار

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