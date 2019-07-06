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"التموين" تستعين بمجازر شركات قطاع الأعمال لذبح الماشية المستورة

السبت، 06 يوليه 2019 04:15 م
"التموين" تستعين بمجازر شركات قطاع الأعمال لذبح الماشية المستورة مجازر - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن بروتوكول التعاون الذى تم توقيعه مع وزارة قطاع الأعمال يهدف إلى الاستفادة من المجزر والمحجر المملوك لشركة جنوب الوادى للتنمية التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير فى تجهيز وتسمين وذبح الأبقار، والتى تقوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية باستيرادها من خارج البلاد لتوزيعها فى المجمعات الاستهلاكية وجميع منافذ وزارة التموين بجميع أنحاء الجمهورية.

كما أكدت وزارة قطاع الأعمال العام، أن توقيع البروتوكول يأتى بهدف الاستغلال الأمثل للموارد والإمكانيات المتاحة لدى الشركة القابضة للتشيد والتعمير ممثلة فى شركة جنوب الوادى للتنمية والتى تمتلك 28 الف فدان بمنطقة توشكى حيث أنشأت الشركة مجزر آلى بتوشكى بطاقة ذبيح 360 رأس ماشية / يوم، ومحجر ومزرعة تسع نحو 10 الألف رأس أبقار وأغنام وسيتم استغلال هذه الطاقات مع وزارة التموين والشركة القابضة الغذائية لتوفير اللحوم من خلال ذبح روؤس الماشية بالمجازر الحدودية بهدف توفير اللحوم بكافة منافذ وزارة التموين.

ومن ناحية أخرى استعرضت وزارة قطاع الأعمال العام، ملامح إعادة هيكلة شركات النقل البحرى والبرى التابعة للوزارة، وهو ما اكدت عليه وزارة التموين بأهمية التنسيق المشترك بين الوزارتين فى منظومة النقل وخاصة نقل السلع التموينية من خلال منظومة نقل موحدة للسلع.

 


وزارة التموين

وزارة قطاع الاعمال

مجازر قطاع الاعمال

المواشى المستوردة

المجمعات الاستهلاكية

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