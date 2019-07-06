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التحقيق مع سيدة للنصب على المواطنين والاستيلاء علي 20 مليون جنيه

السبت، 06 يوليه 2019 12:01 م
التحقيق مع سيدة للنصب على المواطنين والاستيلاء علي 20 مليون جنيه حبس -أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر

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قررت نيابة الشئون المالية والتجارية بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول قيام مالكة شركة بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء منهم على 20 مليون جنيه بزعم توظيفها لهم فى مجال الخدمات البترولية، وحجز المتهمة علي ذمة التحقيقات.
 
وتلقى اللواء محمد الشريف، إخطارا من ضباط فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا، يفيد بورود بلاغ من مالك شركة نقل ومقاولات عامة، وآخرين، ضد مالكة شركة إستيراد وتصدير وخدمات بترولية وتأجير سيارات، مقيمة بدائرة قسم شرطة سيدى جابر، سبق إتهامها فى قضية تبديد، بتلقى مبالغ مالية من الشاكين بلغ إجماليها 20 مليون جنيه، بقصد توظيفها لهم فى مجال الخدمات البترولية وتأجير السيارات ، مقابل حصولهم على أرباح شهرية قدرها 3 % ، إلا أنها لم تلتزم بما وعدت به ورفضت رد المبالغ المالية المستولى عليها من الشاكين.
 
 عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية بأمن الإسكندرية تم ضبط المذكورة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة العطارين، وبمواجهتها إعترفت بإرتكابها الواقعة ، وتعهدت برد المبالغ المالية المستولى عليها للشاكين، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.
 
 

الاسكندريه

أموال عامه

اخبار المحافظات

قضية نصب

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