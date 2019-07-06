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البكاء ومستحضرات التجميل الفاسدة أبرز أسباب تورم الجفون

السبت، 06 يوليه 2019 02:30 م
البكاء ومستحضرات التجميل الفاسدة أبرز أسباب تورم الجفون الجفن- صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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تورم الجفون من المشاكل الصحية التى نتعرض لها وتسبب ألما شديدا وعدم القدرة على الرؤية بشكل صحيح، فالجفن عبارة عن طبقة رقيقة من الجلد والعضلات ويعمل على حماية العين وتنظيم كمية الضوء الواصل إليها، وحسب ما ذكره موقع medicalnewstoday فإن هناك أسباب مختلفة لتورم الجفن وهى:

1: قد يكون تورم الجفن نتيجة الحساسية الشديدة التى تؤثر على العين.

انتفاخ الجفن
انتفاخ الجفن

2: التعرض لفيروسات وبكتيريا شديدة فى العين تسبب احمرار وتورم الجفن وعدم القدرة على فتح العين والرؤية.

3: التهاب الملتحمة، وهى من أبرز المشاكل التى تتعرض لها العين وتسبب ألم شديد واحمرار فى العين كما أنها تسبب تورم فى الجفن.

4: وجود كيس دهنى فى العين، ما يسبب انتفاخا وألما شديدا ويكون ذلك نتيجة انسداد الغدد او التعرض لبكتيريا.

5: قد يكون تورم الجفن بسبب ارتداء العدسات اللاصقة وتأثيرها على العين.

العين
العين

6: التهاب الجلد حول العين نتيجة التعرض لعدوى بكتيرية ما يؤثر على العين ويسبب الانتفاخ.

7: استخدام مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية، وهى من أخطر الطرق التى تسبب تورم والتهاب فى الجفن.

8: مرض غريفز، وهو من الأمراض التى تؤثر على العين وتسبب تورم الجن وبروز العين ومشاكل فى الرية.

9: البكاء المستمر طول الليل قد يؤثر على العين ويسبب انتفاخ الجفن واحمرار العين.


الجفن

تورم الجفن

الماكياج

العين

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