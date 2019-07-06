البحر الأحمر تبدأ الاستعداد لمولد أبو الحسن الشاذلى بمرسى علم

البحر الأحمر - عماد عرفة

بدأت محافظة البحر الأحمر فى الاستعداد لمولد أبو الحسن الشاذلى، بوادى حميثرة، بمرسى علم، والمقرر أن ينطلق أول شهر ذى الحجة، حيث وجه المحافظ بالتجهيز لاستقبال المحبين والموريدين .

وأعلن مجلس مدينة مرسى علم، أن محافظ البحر الأحمر أمر بالدفع بمياه لقرية أبو الحسن الشاذلى استعدادا للمولد، وتم الدفع بسيارة تريلا حمولة 50 طن الى قرية الشيخ الشاذلى وذلك لتكديس المياه بخزانات قرية الشيخ الشاذلى استعدادا للاحتفال بمولد سيدى ابو الحسن الشاذلى.

كما أعلن محلس المدينة أن المحافظ أمر بعمل صيانة للمشربيات واعمدة الانارة وتركيب مبردات المياه اثناء المولد.