الاحتلال الإسرائيلى يفرض الحبس المنزلى على مقدسية ونجلها

رام الله /أ ش أ/

فرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلى الحبس المنزلى على سيدة مقدسية ونجلها، لمدة 5 أيام، بعد اعتقالها مساء أمس من منزلها فى بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، وخروجها بكفالة مالية بقيمة 5000 شيقل (الدولار يعادل 6ر3 شيقل).

وأوضح مركز معلومات وادى حلوة بالقدس - فى بيان اليوم - أن الاحتلال اعتقل أمس، أحمد الزغل وزوجته حياة ونجليهما إبراهيم وحسين، من منزلهم فى الحارة الوسطى/بطن الهوى فى بلدة سلوان، وأفرج عن الزوجة ونجلهما حسين، فيما مدد اعتقال الزوج ونجلهما إبراهيم.

وأضاف أن سلطات الاحتلال فرضت على الزوجة ونجلها حسين الحبس المنزل لمدة 5 أيام وكفالة مالية بقيمة 5000 شيقل.

وأوضح المركز، أن قوات الاحتلال اقتحمت منزل المواطن ابراهيم الزغل فى الحارة الوسطى ببلدة سلوان، لاعتقال نجله الفتى إبراهيم، ولعدم تواجده فى المنزل اعتقلت القوات الوالد واحتجزته عند "دوار رأس العمود" داخل مركبة الشرطة، وبعد وصول نجله لتسليم نفسه كبلت مخابرات الاحتلال الفتى واعتدت عليه.

وفى شمال الضفة الغربية، فى جنين سلمت سلطات الاحتلال ثلاثة مواطنين فلسطينيين من بلدة السيلة الحارثية غرب جنين، بلاغات استدعاء لمخابراته فى معسكر سالم.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت السيلة الحارثية وداهمت منازل ثلاث مواطنين، وسلمت أصحابها بلاغات استعداء لمخابراته غدا الأحد.

فى سياق منفصل، نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية ثابتة ومتحركة فى محيط قرى وبلدات المحافظة، وشرع جنود الاحتلال بتوقيف المركبات وتفتيشها والتدقيق فى هويات راكبيها واستجوابهم.