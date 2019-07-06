سوبر كورة
Ads
السبت، 06 يوليه 2019 03:39 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

الاحتلال الإسرائيلى يفرض الحبس المنزلى على مقدسية ونجلها

السبت، 06 يوليه 2019 02:30 م
الاحتلال الإسرائيلى يفرض الحبس المنزلى على مقدسية ونجلها عنف قوات الاحتلال الاسرائيلى _ صورة أرشيفية
رام الله /أ ش أ/

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلى الحبس المنزلى على سيدة مقدسية ونجلها، لمدة 5 أيام، بعد اعتقالها مساء أمس من منزلها فى بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، وخروجها بكفالة مالية بقيمة 5000 شيقل (الدولار يعادل 6ر3 شيقل).

وأوضح مركز معلومات وادى حلوة بالقدس - فى بيان اليوم - أن الاحتلال اعتقل أمس، أحمد الزغل وزوجته حياة ونجليهما إبراهيم وحسين، من منزلهم فى الحارة الوسطى/بطن الهوى فى بلدة سلوان، وأفرج عن الزوجة ونجلهما حسين، فيما مدد اعتقال الزوج ونجلهما إبراهيم.

وأضاف أن سلطات الاحتلال فرضت على الزوجة ونجلها حسين الحبس المنزل لمدة 5 أيام وكفالة مالية بقيمة 5000 شيقل.

وأوضح المركز، أن قوات الاحتلال اقتحمت منزل المواطن ابراهيم الزغل فى الحارة الوسطى ببلدة سلوان، لاعتقال نجله الفتى إبراهيم، ولعدم تواجده فى المنزل اعتقلت القوات الوالد واحتجزته عند "دوار رأس العمود" داخل مركبة الشرطة، وبعد وصول نجله لتسليم نفسه كبلت مخابرات الاحتلال الفتى واعتدت عليه.

وفى شمال الضفة الغربية، فى جنين سلمت سلطات الاحتلال ثلاثة مواطنين فلسطينيين من بلدة السيلة الحارثية غرب جنين، بلاغات استدعاء لمخابراته فى معسكر سالم.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت السيلة الحارثية وداهمت منازل ثلاث مواطنين، وسلمت أصحابها بلاغات استعداء لمخابراته غدا الأحد.

فى سياق منفصل، نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية ثابتة ومتحركة فى محيط قرى وبلدات المحافظة، وشرع جنود الاحتلال بتوقيف المركبات وتفتيشها والتدقيق فى هويات راكبيها واستجوابهم.

 


الاحتلال الإسرائيلى

اسرائيل

الحبس المنزلى

فلسطين

اخبار فلسطين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا.. الليلة

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا.. الليلة

سوبر كورة.. الأهلى يحصل على توقيع لاعب بيراميدز والإعلان فى هذا التوقيت

سوبر كورة.. الأهلى يحصل على توقيع لاعب بيراميدز والإعلان فى هذا التوقيت

التأمين الصحى الشامل: رواتب الأطباء بالمنظومة تصل إلى 22 ألف جنيه

التأمين الصحى الشامل: رواتب الأطباء بالمنظومة تصل إلى 22 ألف جنيه

صور.. انضمام أوتوبيسات جديدة تعمل بالغاز الطبيعى للنقل العام فى القاهرة

صور.. انضمام أوتوبيسات جديدة تعمل بالغاز الطبيعى للنقل العام فى القاهرة

مورينيو فى حضرة الفراعنة.. "سبيشيال وان" يزور الأهرامات قبل الظهور على شاشة "تايم سبورت" لتحليل مباراة مصر وجنوب أفريقيا.. الداهية البرتغالى يلتقط الصور التذكارية مع إحدى عجائب الدنيا السبع

مورينيو فى حضرة الفراعنة.. "سبيشيال وان" يزور الأهرامات قبل الظهور على شاشة "تايم سبورت" لتحليل مباراة مصر وجنوب أفريقيا.. الداهية البرتغالى يلتقط الصور التذكارية مع إحدى عجائب الدنيا السبع

بكاء ودموع بعد مشاهدة الحلقة الأخيرة من مسلسل Stranger Things

بكاء ودموع بعد مشاهدة الحلقة الأخيرة من مسلسل Stranger Things

بعد شهرته فى ميدان القتال.. نجم GOT يحصل على الدكتوراه الفخرية

بعد شهرته فى ميدان القتال.. نجم GOT يحصل على الدكتوراه الفخرية

سوبر كورة.. مورينيو يزور الأهرامات قبل تحليل مباراة مصر على تايم سبورت

سوبر كورة.. مورينيو يزور الأهرامات قبل تحليل مباراة مصر على تايم سبورت

السفير الأسترالى بالقاهرة يشيد بالموازنة المصرية وتحقيقها مؤشرات إيجابية

السفير الأسترالى بالقاهرة يشيد بالموازنة المصرية وتحقيقها مؤشرات إيجابية

يوما بيوم.. فان ديزل يشارك جمهوره تفاصيل تصوير Fast9

يوما بيوم.. فان ديزل يشارك جمهوره تفاصيل تصوير Fast9

حلم المغرب فى امم افريقيا 2019 ينتهى بأقدام حكيم زياش وركلات "السناجب".. الصدمة تتصدر عناوين الصحافة المغربية.. غياب رأس الحربة أبرز أسباب الوداع الحزين للكان.. وشبح الاعتزال الدولى يخيم على أسود الأطلس

حلم المغرب فى امم افريقيا 2019 ينتهى بأقدام حكيم زياش وركلات "السناجب".. الصدمة تتصدر عناوين الصحافة المغربية.. غياب رأس الحربة أبرز أسباب الوداع الحزين للكان.. وشبح الاعتزال الدولى يخيم على أسود الأطلس

شاهد فى دقيقة.. تاريخ مواجهات مصر وجنوب أفريقيا قبل كان 2019

شاهد فى دقيقة.. تاريخ مواجهات مصر وجنوب أفريقيا قبل كان 2019

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة