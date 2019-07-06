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الإحصاء: ارتفاع صادرات مصر لأفريقيا 26.9% لتسجل 4.7 مليار دولار 2018

السبت، 06 يوليه 2019 12:01 م
الإحصاء: ارتفاع صادرات مصر لأفريقيا 26.9% لتسجل 4.7 مليار دولار 2018 صادرات-أرشيفية
كتبت- هبة حسام

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أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فــى بيـانه الذى أصدره اليوم السبت 6 / 7 / 2019 ارتفاع قيمة التبادل التجارى بين مصر ودول أفريقيا لتسجل 6.9 مليار دولار خلال عام 2018 مقابل 5.6 مليار دولار خلال عام  2017 بنسبة ارتفاع قدرها 23%.

 

وأشار جهاز الإحصاء، إلى ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لدول أفريقيا لتسجل  4.7 مليار دولار خلال عام 2018 مقابل 3.7 مليار دولار خلال عام 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 26.9%.

 

وجـاءت الجزائر على رأس قائمة دول أفريقيا من حيث الصادرات المصرية خلال عام 2018، حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 977.2 مليون دولار، يليها ليبيا 632.6 مليون دولار، ثم المغرب 499.3 مليون دولار، ثـم تونس 496.6 مليون دولار، ثـم السودان 396.6 مليون دولار، بينما جـاءت غنيا بيساو  فى المرتبة الأخيرة 0.1 مليون دولار.

 

وأكد جهاز الإحصاء،أن  ارتفاع قيمة الواردات المصرية من دول أفريقيا  لتسجل 2.1 مليار دولار خلال عام 2018 مقابل 1.9 مليـار دولار خــلال عـام 2017  بنسبة ارتفاع قدرها 15.2%.

 

وتصدرت الجزائر قائمة  دول أفريقيا مــن حيـث الـواردات المصـريـة خـلال عام 2018، حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 397.7 مليون دولار، يليها كينيا 286.6 مليون دولار، ثم زامبيا  261 مليون دولار، ثم السودان 207.5 مليون دولار، ثم جنوب أفريقيا 194.3 مليون دولار، بينما جاءت مالى فى المرتبة الأخيرة 0.0004 مليون دولار.


صادرات مصر

صادرات مصر لافريقيا

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