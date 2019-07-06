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الأوقاف: الآداب العامة للمجتمع وأثرها في رقيه وبناء حضارته خطبة الجمعة القادمة

السبت، 06 يوليه 2019 02:03 ص
الأوقاف: الآداب العامة للمجتمع وأثرها في رقيه وبناء حضارته خطبة الجمعة القادمة وزاره الاوقاف
كتب - إسماعيل رفعت

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أعلنت وزارة الأوقاف المصرية أن موضوع خطبة الجمعة القادمة سيكون تحت عنوان: "الآداب العامة للمجتمع وأثرها في رقيه وبناء حضارته".

من جانبها أكدت وزارة الأوقاف أن اختيار هذا الموضوع يأتي في إطار حرص الوزارة على ترسيخ القيم الأخلاقية والإنسانية ومراعاة الآداب العامة التي ينبغي أن يتحلى بها الفرد والمجتمع ، حتى  نحقق الأمن والسلام المجتمعي من خلال صفات النبل والشهامة والمروءة كصفات أساسية للشخصية الإنسانية الراقية.

وقالت الوزارة، نستهدف استعادة قيمنا الدينية والحضارية ، ونرسم معا الصورة الذهنية التي تليق بديننا وحضارتنا وقيمنا وأخلاقنا ، ونستعيد خطابنا الديني الرشيد الذي حاولت الجماعات المتطرفة اختطافه والذهاب بِه إلى ما يخدم مصلحة هذه الجماعات ، حتى لو كان ذلك على حساب الدين والوطن والحضارة والأخلاق والقيم النبيلة .


وزاره الاوقاف

خطبة الجمعة

الآداب العامة للمجتمع

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