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اعتقال مساعد مسؤول روسى رفيع بتهمة الخيانة العظمى

السبت، 06 يوليه 2019 03:00 ص
اعتقال مساعد مسؤول روسى رفيع بتهمة الخيانة العظمى شرطة موسكو
أ ش أ

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قضت محكمة في العاصمة الروسية موسكو باعتقال مساعد مفوض رئيس الدولة في دائرة أورال الفيدرالية، ألكسندر فوروبيوف، الموقوف يوم أمس الاول للاشتباه بارتكابه جريمة الخيانة العظمى.
 
ومثل فوروبيوف أمام محكمة "ليفورتوفو" بموسكو امس الجمعة في إطار تحقيق سري معه في قضية الخيانة العظمى، مرتديا قناع تمويهي للوجه.
 
وقال فوروبيوف للمحكمة إنه يشغل المنصب المذكور وطلب تزويده بمواد التحقيق للاطلاع عليها حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية .
وقررت المحكمة إبقاء الموقوف قيد الاعتقال حتى الرابع من سبتمبر المقبل.
 
ورجحت تقارير إعلامية أن قضية فوروبيوف تتعلق بنقل معلومات سرية أو التجسس لصالح دولة أجنبية، إذ إن منصبه يخول له الوصول إلى أسرار الدولة.
 
وقد يواجه فوروبيوف عقوبة يمكن أن تصل إلى السجن 20 عاما بموجب القانون الجنائي الروسي، إضافة إلى إلزامه بدفع غرامة قدرها نصف مليون روبل، في حال ثبوت تهمة الخيانة العظمى عليه.

موسكو

ألكسندر فوروبيوف

روسيا

مفوض رئيس الدولة

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