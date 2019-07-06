اضبط مخالفة .. طريق "كفر الور - شبين القناطر" بلا إنارة والأهالى يستغيثون

القليوبية نيفين طه

اشتكى أهالى قرية كفر الور التابعة لمدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية بسبب عدم وجود إنارة بالطريق مما يعرض الأهالى لكثير من الحوادث المرورية والتعرض للسرقة.

وأشار الأهالى إلى أن تلك الطريق يطلق عليع "طريق- الموت" بسبب أن نصف الطريق بلا إنارة بسب غياب المسؤولين وأن الأهالى والمارة يعانون من حوادث الطرق وتعرض البعض للسرقة.

وطالب الأهالى المسؤولين بمحافظة القليوبية ومجلس مدينة شبين القناطر بوضع إنارة للطريق حرصا على حياة الأهالى، حيث إن تلك الطريق حيوى ويؤدى للعديد من القرى.