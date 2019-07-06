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استقرار أسعار الخضروات والفاكهة.. وتواصل تراجع الليمون والكيلو بـ 15جنيها

السبت، 06 يوليه 2019 11:32 ص
استقرار أسعار الخضروات والفاكهة.. وتواصل تراجع الليمون والكيلو بـ 15جنيها صورة أرشيفية - خضروات
كتب أحمد حمادة

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شهدت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 6-7-2019  استقرارا فى معظم الأصناف، وذلك فى اليوم الثانى من تطبيق الشريحة الأخيرة من دعم المواد البترولية ، طبقا للأسعار المقررة بسوق العبور للجملة.

واستقرت أسعار الطماطم ليتراوح سعر الكيلو بين 1.5- 4 جنيهات ، وايضا بالنسبة للبطاطس فتراوح سعر الكيلو بين 3.75 ، 4.75 جنيهات ، وبالنسبة للبصل فتراوح السعر بين 2.5 – 3.75 جنيها للكيلو ، والكوسة تراوح سعر الكيلو 1.5-4 جنيهات للكيلو ، وتراوحت أسعار الخيار البلدى والصوب بين 1.5 – 3 جنيهات للكيلو ، والبامية بين 9 – 17 جنيها للكيلو .

وانخفضت أسعار الليمون ليتراوح الكيلو بين 15 – 25 جنيها مقابل 30 جنيها للكيلو الأسبوع الماضى، واستقرت أسعار العنب بين البناتى الأصفر بين 4-6 جنيهات للكيلو، والتفاح المصرى بين 3 – 4.5 جنيها للكيلو، والكنتالوب  تراوح سعر الكيلو بين 2 – 4.5 جنيها للكيلو .

 


اسعار الفاكهة

اسعار الليمون

اخبار اقتصاد

اسعار الخضروات

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