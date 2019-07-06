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استقرار أسعار الأسماك.. والبلطى يبدأ من 15 جنيها للكيلو

السبت، 06 يوليه 2019 12:38 م
استقرار أسعار الأسماك.. والبلطى يبدأ من 15 جنيها للكيلو سوق السمك - أرشيفية
كتب أحمد حمادة

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شهد سوق الأسماك اليوم السبت 6-7-2019 استقرارا نسبيا فى  أسعار معظم الأصناف ، وذلك طبقا للأسعار المقررة بسوق العبور للجملة.

واستقر  سعر كيلو سمك البلطى 1  بين  37 – 43 جنيها ، والبلطى 2 بين  29 – 32  جنيها للكيلو، وتراوح سعر البلطى الأسوانى  بين 15 – 35 جنيها للكيلو، وسعر الكيلو لسمك القشر بياض 50 –64 جنيها، واستقر سعر المكرونة السويسي عند  55 – 66 جنيها للكيلو، وانخفض سعر كيلو البورى  ليتراوح بين 39– 44 جنيها.

فيما وصل سعر سمك البربون بين 35 – 41 جنيها للكيلو، بينما ارتفع سعر كيلو الجمبرى ليترواح بين 200– 290 جنيها، وتراوح سعر كيلو الكابوريا بين 30 – 150 جنيها ، وتراوح سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 90 – 190 جنيها.

 

 


سوق الأسماك

اسعار السمك

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سوق الجملة

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