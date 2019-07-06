سوبر كورة
Ads
السبت، 06 يوليه 2019 02:00 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

إنطلاق ورش العمل لتدريب طلاب أولى ثانوى الجدد على التابلت بمدارس إدارة بنها

السبت، 06 يوليه 2019 12:34 م
إنطلاق ورش العمل لتدريب طلاب أولى ثانوى الجدد على التابلت بمدارس إدارة بنها جانب من تدريب الطلاب
القليوبية - إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهد صبرى عبد الشافى مدير عام إدارة بنها التعليمية، اليوم السبت، يرافقه أشرف محمود مدير إدارة الموهوبين والتعلم الذكى بالمديرية، وسميرة موسى مدير إدارة الموهوبين بإدارة بنها، أولى فاعليات ورش العمل التى أطلقتها إدارة بنها بـ 6 مدارس من مدارسها من بينهم مدرسة أم المؤمنين الثانوية لتدريب الطلاب الناجحين فى الصف الثالث الإعدادى الملتحقين بالصف الأول الثانوى على منظومة التعليم الجديدة التابلت.

وجرت فعاليات الورش على مستوى الإدارة بمدرسة أم المؤمنين الثانوية والثانوية بنين وبنات والمنشية العسكرية والشيماء والبنك الوطنى، تحت رعاية الدكتور طارق شوقى وزير التعليم، والدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، بإشراف وتوجيهات طه عجلان وكيل وزارة التعليم بالقليوبية.

وقال عبد الشافى، إن التابلت يعد طفرة نوعية ونقلة جديدة فى مجال تطوير منظومة التعليم ومواكبة عصر التكنولوجيا، مشيرا إلى أن اهتمام الدولة بالتعليم أصبح فى مقدمة الأولويات التنموية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى أطلق رؤية مصر 2030 التنموية التى نراها تتحقق على أرض الواقع فى أكثر من قطاع خدمى وتنموى.

وأضاف عبد الشافى، أن ورش العمل تتضمن كيفية التعامل مع بنك المعرفة بجانب عرض الفيديوهات التوضيحية، مشيراً إلى أن منظومة التعليم الجديدة تعد نقلة نوعية للتعليم على مستوى العالم.

من جانبه وجه أشرف محمود، الشكر لمديرى الإدارات التعليمية بالمحافظة ومسئولى الموهوبين على مستوى المحافظة على دورهم فى إنجاح المشروع والقائمين على التدريب والذين واجهوا مشكلات كثيرة من بعض الجهات التى حاولت عرقلة المشروع.

وأضاف محمود، أن إدارة الموهوبين والتعلم الذكى أطلقت مشروع التدريب على مستوى 12 إدارة تعليمية وهو ما نال ردود أفعال واسعة على مستوى المحافظة.

تدريب الطلاب على التابلت بالقليوبية (2)
تدريب الطلاب على التابلت بالقليوبية

 

تدريب الطلاب على التابلت بالقليوبية (3)
تدريب الطلاب على التابلت بالقليوبية

 

تدريب الطلاب على التابلت بالقليوبية (4)
تدريب الطلاب على التابلت بالقليوبية 

 

تدريب الطلاب على التابلت بالقليوبية (6)
تدريب الطلاب على التابلت بالقليوبية

 

 

 


اخبار القليوبية

التابلت

تدريب الطلاب على التابلت

تعليم القليوبية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"تعليم بنها": التظلم من نتيجة أولى ثانوى لا يعفى من دخول امتحانات الفرصة الثانية

الخميس، 27 يونيو 2019 03:59 م

فيديو.. ملفات ساخنة على طاولة "الحياة اليوم" مع خالد أبو بكر.. عصام خليل: تمنيت نظاما رئاسيا فى التعديلات.. "الحكومة": زيادة أجور موظفى الدولة بالموازنة الجديدة.. وزير التعليم: نبنى منظومة لـ 50 عامًا مقبلة

الخميس، 28 مارس 2019 12:35 ص

تعليم بنها: تحرير محضر لمَدرسة لغياب 41 معلما ولسوء حالة النظافة

الأحد، 17 مارس 2019 05:54 م

الحلقة 27 .. زياط يعلم ابنه الزيطة

الأربعاء، 24 أكتوبر 2018 03:01 م

مدير تعليم بنها يحيل مديرى مدرستين لتضليلهما عن واقعة ضرب مدرس

الإثنين، 01 أكتوبر 2018 07:28 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بكاء ودموع بعد مشاهدة الحلقة الأخيرة من مسلسل Stranger Things

بكاء ودموع بعد مشاهدة الحلقة الأخيرة من مسلسل Stranger Things

بعد شهرته فى ميدان القتال.. نجم GOT يحصل على الدكتوراه الفخرية

بعد شهرته فى ميدان القتال.. نجم GOT يحصل على الدكتوراه الفخرية

سوبر كورة.. مورينيو يزور الأهرامات قبل تحليل مباراة مصر على تايم سبورت

سوبر كورة.. مورينيو يزور الأهرامات قبل تحليل مباراة مصر على تايم سبورت

السفير الأسترالى بالقاهرة يشيد بالموازنة المصرية وتحقيقها مؤشرات إيجابية

السفير الأسترالى بالقاهرة يشيد بالموازنة المصرية وتحقيقها مؤشرات إيجابية

يوما بيوم.. فان ديزل يشارك جمهوره تفاصيل تصوير Fast9

يوما بيوم.. فان ديزل يشارك جمهوره تفاصيل تصوير Fast9

حلم المغرب فى امم افريقيا 2019 ينتهى بأقدام حكيم زياش وركلات "السناجب".. الصدمة تتصدر عناوين الصحافة المغربية.. غياب رأس الحربة أبرز أسباب الوداع الحزين للكان.. وشبح الاعتزال الدولى يخيم على أسود الأطلس

حلم المغرب فى امم افريقيا 2019 ينتهى بأقدام حكيم زياش وركلات "السناجب".. الصدمة تتصدر عناوين الصحافة المغربية.. غياب رأس الحربة أبرز أسباب الوداع الحزين للكان.. وشبح الاعتزال الدولى يخيم على أسود الأطلس

شاهد فى دقيقة.. تاريخ مواجهات مصر وجنوب أفريقيا قبل كان 2019

شاهد فى دقيقة.. تاريخ مواجهات مصر وجنوب أفريقيا قبل كان 2019

أفريقيا أرض الأساطير.. رشيدى ياكينى هداف نيجيريا التاريخى وحواره مع شباك بلغاريا

أفريقيا أرض الأساطير.. رشيدى ياكينى هداف نيجيريا التاريخى وحواره مع شباك بلغاريا

طقس مباراة مصر وجنوب أفريقيا.. اعرف حالة الجو وتحذيرات الأرصاد للمشجعين

طقس مباراة مصر وجنوب أفريقيا.. اعرف حالة الجو وتحذيرات الأرصاد للمشجعين

فى اليوم العالمى للبوس.. قواعد اجتماعية يجب تطبيقها عند تقبيل الأصدقاء

فى اليوم العالمى للبوس.. قواعد اجتماعية يجب تطبيقها عند تقبيل الأصدقاء

سوبر كورة.. حصاد مصر فى أمم أفريقيا قبل مئوية CAN 2019

سوبر كورة.. حصاد مصر فى أمم أفريقيا قبل مئوية CAN 2019

الكاف: رباعى الفراعنة مفتاح الفوز على جنوب افريقيا

الكاف: رباعى الفراعنة مفتاح الفوز على جنوب افريقيا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة