إنطلاق ورش العمل لتدريب طلاب أولى ثانوى الجدد على التابلت بمدارس إدارة بنها

القليوبية - إبراهيم سالم

شهد صبرى عبد الشافى مدير عام إدارة بنها التعليمية، اليوم السبت، يرافقه أشرف محمود مدير إدارة الموهوبين والتعلم الذكى بالمديرية، وسميرة موسى مدير إدارة الموهوبين بإدارة بنها، أولى فاعليات ورش العمل التى أطلقتها إدارة بنها بـ 6 مدارس من مدارسها من بينهم مدرسة أم المؤمنين الثانوية لتدريب الطلاب الناجحين فى الصف الثالث الإعدادى الملتحقين بالصف الأول الثانوى على منظومة التعليم الجديدة التابلت.

وجرت فعاليات الورش على مستوى الإدارة بمدرسة أم المؤمنين الثانوية والثانوية بنين وبنات والمنشية العسكرية والشيماء والبنك الوطنى، تحت رعاية الدكتور طارق شوقى وزير التعليم، والدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، بإشراف وتوجيهات طه عجلان وكيل وزارة التعليم بالقليوبية.

وقال عبد الشافى، إن التابلت يعد طفرة نوعية ونقلة جديدة فى مجال تطوير منظومة التعليم ومواكبة عصر التكنولوجيا، مشيرا إلى أن اهتمام الدولة بالتعليم أصبح فى مقدمة الأولويات التنموية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى أطلق رؤية مصر 2030 التنموية التى نراها تتحقق على أرض الواقع فى أكثر من قطاع خدمى وتنموى.

وأضاف عبد الشافى، أن ورش العمل تتضمن كيفية التعامل مع بنك المعرفة بجانب عرض الفيديوهات التوضيحية، مشيراً إلى أن منظومة التعليم الجديدة تعد نقلة نوعية للتعليم على مستوى العالم.

من جانبه وجه أشرف محمود، الشكر لمديرى الإدارات التعليمية بالمحافظة ومسئولى الموهوبين على مستوى المحافظة على دورهم فى إنجاح المشروع والقائمين على التدريب والذين واجهوا مشكلات كثيرة من بعض الجهات التى حاولت عرقلة المشروع.

وأضاف محمود، أن إدارة الموهوبين والتعلم الذكى أطلقت مشروع التدريب على مستوى 12 إدارة تعليمية وهو ما نال ردود أفعال واسعة على مستوى المحافظة.



تدريب الطلاب على التابلت بالقليوبية



تدريب الطلاب على التابلت بالقليوبية



تدريب الطلاب على التابلت بالقليوبية