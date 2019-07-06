إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بين عائلتين بالغربية

الغربية محمد طارق

شهدت مدينة السنطة بمحافظة الغربية، مشاجرة بين عائلتين بقرية بلكيم، استخدم فيها الأسلحة البيضاء والشوم والطوب بسبب خلافات الجيرة، أسفرت المشاجرة عن إصابة 3 أشخاص من العائلتين تم نقلهم إلى مستشفى السنطة العام.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية بالغربية ، يفيد بورورد بلاغ إلى العقيد احمد برج مآمور مركز شرطة السنطة يفيد ورود إشارة من المستشفى بوصول 3 أشخاص مصابين بجروح قطعية، ومقيمين بقرية بلكيم التابعة لمركز السنطة .

على الفور، تم تشكيل فريق بحث جماعة ، وتواصلت التحريات إلى نشوب مشاجرة بين عائلتين بسبب الجيرة تطورت لمشاجرة ب " الطوب والشوم والأسلحة البيضاء " وتعدي كل منهم على الآخر بالضرب محدثين ما بهم من إصابات ، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .