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إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بين عائلتين بالغربية

السبت، 06 يوليه 2019 01:08 م
إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بين عائلتين بالغربية مشاجرة-ارشيفية
الغربية محمد طارق

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شهدت مدينة السنطة بمحافظة الغربية، مشاجرة بين عائلتين بقرية بلكيم، استخدم فيها الأسلحة البيضاء والشوم والطوب بسبب  خلافات الجيرة، أسفرت المشاجرة عن إصابة 3 أشخاص من العائلتين تم نقلهم إلى مستشفى السنطة العام. 
 
تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية بالغربية ، يفيد بورورد بلاغ إلى العقيد احمد برج مآمور مركز شرطة السنطة يفيد  ورود إشارة من المستشفى بوصول 3 أشخاص مصابين بجروح قطعية، ومقيمين بقرية بلكيم التابعة لمركز السنطة .
 
على الفور، تم تشكيل فريق بحث جماعة ، وتواصلت التحريات إلى نشوب مشاجرة بين عائلتين بسبب الجيرة تطورت لمشاجرة ب " الطوب والشوم والأسلحة البيضاء "  وتعدي كل منهم على الآخر بالضرب محدثين ما بهم من إصابات ، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
 
 

مشاجرة

السنطة

مباحث الغربية

مركز شرطة السنطة

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