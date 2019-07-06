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إصابة جنديان من الجيش الهندى فى إطلاق نار للقوات الباكستانية على حدود كشمير

السبت، 06 يوليه 2019 12:07 م
إصابة جنديان من الجيش الهندى فى إطلاق نار للقوات الباكستانية على حدود كشمير جنود من الجيش الهندى - أرشيفية
نيودلهى أ ش أ

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أعلن مسؤولون هنود، اليوم السبت، إصابة جنديين من قوات الجيش الهندى، إثر قيام القوات الباكستانية بإطلاق النار على مناطق ومواقع على طول خط المراقبة فى مقاطعة "راجورى" بالشطر الهندى من إقليم "كشمير" المتنازع عليه بين البلدين.

ونقلت قناة (إنديا تى فى) الهندية، عن هؤلاء المسؤولين قولهم إن الجنديين، اللذين كانا يقومان بحراسة موقع أمامى فى منطقة "رومالى دارا" بقطاع "ناوشيرا"، أصيبا جراء إطلاق النار الذى وقع عبر الحدود، وتم نقلهما إلى مستشفى عسكرى لتلقى العلاج.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الهندية، إن القوات الباكستانية بادرت بانتهاك وقف إطلاق النار بشكل غير مبرر عبر إطلاق النيران من أسلحة صغيرة أعقبه قصف بقذائف الهاون فى حوالى الساعة التاسعة مساء أمس، مضيفا أن الجيش الهندى قام بالرد على إطلاق النار بشكل لائق.

يشار إلى أن إقليم "كشمير" متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه ليصبح هناك شطران شطر هندى باسم ولاية "جامو وكشمير" وآخر باكستانى باسم "آزاد جامو وكشمير".

 


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