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أسقفية الشباب تنظم مؤتمرا جديدا بعنوان "تواصل أجيال" نهاية يوليو

السبت، 06 يوليه 2019 06:00 ص
أسقفية الشباب تنظم مؤتمرا جديدا بعنوان "تواصل أجيال" نهاية يوليو الأنبا موسى أسقف الشباب
سارة علام

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تنظم أسقفية الشباب للأقباط الأرثوذكس، مؤتمرا جديدا تحت عنوان تواصل الأجيال، وذلك يوم الأربعاءالـ31 من يوليو الجارى وتستمر فعالياته، حتى يوم الخامس من أغسطس المقبل، ببيت القديس مار مرقس بالإسكندرية.

ويشارك بحضور المؤتمر عدد من الأساقفة على رأسهم الأنبا موسى الأسقف العام للشباب، والأنبا رافائيل أسقف كنائس وسط القاهرة، وعدد غفير من الكهنة والخدام والخادمات على مستوى جميع المحافظات المصرية.

كانت الأمانة العامة للأسر الجامعية بأسقفية الشباب قد نظمت الأسبوع الماضى كرنفالًا في افتتاح مهرجان الأسر الجامعية لعام ٢٠١٩ بحضور كلا من الأنبا موسى أسقف الشباب والأنبا رافائيل الأسقف العام لقطاع كنائس وسط القاهرة والأنبا مارتيروس الأسقف العام لقطاع كنائس شرق السكة الحديد، إلى جانب لفيف من الآباء الكهنة وأعضاء الأمانة العامة للأسرات الجامعية وعدد من الشخصيات العامة، وشارك فيه حوالي ٢٠٠٠ شاب وشابة من مختلف الأسر الجامعية.

أقيم الكرنفال بمدرسة نوتردام ديزبوتر بمصر الجديدة، تحت عنوان "هلم نبني"، وتضمن مجموعة من الألعاب التي ركزت على غرس قيم بناء الشخصية وبناء المواهب، إلى جانب عروض المسرح، والكورال، والعزف، ومسابقة (Open Mic) للمواهب المختلفة فى التمثيل والأعمال الأدبية


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انشطة اسقفية الشباب

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