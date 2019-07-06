أسعار الذهب تفقد 7 جنيهات وعيار 21 يسجل 643 جنيها للجرام

كتب إسلام سعيد

قال شريف فايق عضو شعبة المعادن الثمينة، إن أسعار الذهب سجلت اليوم السبت، انخفاض بقيمة بلغت 7 جنيهات، عقب هبوط الأسعار العالمية للذهب، لتسجل أوقية الذهب 1399 دولار، بانخفاض بلغ قرابة 14 دولارا.

وأضاف فايق لـ"اليوم السابع"، أن سعر الذهب عيار 21 يتراوح سعره فى الصاغة ما بين 643 جنيها للجرام يقبل زيادة جنيه أو انخفاض جنيه، وعيار 18 يسجل 552 جنيها للجرام، وبلغ سعر عيار 24 حوالى 635 جنيها للجرام، وسجل الجنيه الذهب 5144 جنيها.

سعر الذهب قد يشهد بعض التفاوت من تاجر إلى آخر ومن محافظة إلى أخرى، بقيم تتراوح ما بين جنيه إلى جنيهين، فيما تسجل مصنعية الذهب، تفاوت كبير من محل صاغة إلى آخر.

ويزداد الطلب على شراء الذهب، خلال فترات الأعياد، وكذلك بالتزامن مع هبوط الأسعار بشكل كبير، وهو ما قد يؤدى إلى انتعاش فى حركة مبيعات الذهب.