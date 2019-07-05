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أسعار الذهب اليوم الجمعة 5-7-2019 فى مصر

الجمعة، 05 يوليه 2019 01:17 م
أسعار الذهب اليوم الجمعة 5-7-2019 فى مصر ذهب
كتب إسلام سعيد

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تراجعت أسعار الذهب بمستهل تعاملات اليوم الجمعة 5-7-2019  بقيمة جنيه واحد، ليسجل الذهب من عيار 21 قرابة 650 جنيها للجرام، بالتزامن مع تراجع سعر الذهب عالمياً بشكل طفيف.

 

أسعار الذهب اليوم في مصر:

 

عيار 21 سجل 650 جنيها للجرام

عيار 18 سجل 556 جنيها للجرام

عيار 24 سجل 743 جنيها للجرام

الجنيه الذهب 5200 جنيها

أوقية الذهب 1413 دولار

 

وتحرص الأسر المصرية على اقتناء الذهب فى المناسبات والأعياد وكهدايا، خاصة فى محافظات وجه بحرى وقبلى، حيث يرتفع الطلب على الذهب من عيار 21، فيما يزيد الطلب على المعدن النفيس من عيار 18 بالقاهرة الكبرى  والإسكندرية، والمحافظات التى تزدهر فيها حركة السياحة.

 

سعر الذهب فى مصر، قد يتغير على مدار اليوم لأكثر من مرة، متأثرا بالمتغيرات العالمية التى يشهدها المعدن النفيس، وكذلك متغيرات سعر الدولار فى مصر، بالبنوك والمصارف الرسمية.

 

ويشكل الذهب جزء كبير من صادرات مصر من الحلى والأحجار الكريمة والتى تتجاوز المليار دولار سنويا، ويتم تصدير الذهب كخام وسبائك وليس مشغولات تامة الصنع، بسبب ختم الدمغة والذى لا يتم قبوله خارج البلاد.


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