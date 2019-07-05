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وكيل "صحة الشرقية" يتفقد قسم القسطرة القلبية بمستشفى الزقازيق لتشغيلها

الجمعة، 05 يوليه 2019 05:22 م
وكيل "صحة الشرقية" يتفقد قسم القسطرة القلبية بمستشفى الزقازيق لتشغيلها
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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أكد الدكتور هشام شوقى مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه قام بالمرور على مستشفى الزقازيق العام لمتابعة آخر التطورات فى الأعمال الجارية والتجهيزات بقسم القسطرة القلبية بالمستشفى، والتى تعد الأولى بصحة الشرقية.

وأضاف لـ"اليوم السابع"، أنه تفقد قسم الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة، ووجه وكيل الوزارة مدير المستشفى بعمل المقايسات اللازمة لرفع كفاءة بعض الأماكن بالمستشفى، والانتهاء منها فى خلال أيام، كما اطمأن على الخدمات الصحية المقدمة بالمستشفى، وتواجد الفريق الطبى بقسم الاستقبال والطوارئ، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفى.

 

وكيل صحة الشرقية يتفقد قسم القسطرة القلبية بمستشفى الزقازيق (1)
 

 

وكيل صحة الشرقية يتفقد قسم القسطرة القلبية بمستشفى الزقازيق (2)
 

 

وكيل صحة الشرقية يتفقد قسم القسطرة القلبية بمستشفى الزقازيق (3)
 

 

وكيل صحة الشرقية يتفقد قسم القسطرة القلبية بمستشفى الزقازيق (4)
 

 

وكيل صحة الشرقية يتفقد قسم القسطرة القلبية بمستشفى الزقازيق (5)
 

 

وكيل صحة الشرقية يتفقد قسم القسطرة القلبية بمستشفى الزقازيق (6)
 

 

 


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