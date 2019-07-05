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وكيل أوقاف الأقصر يزور 9 مساجد للتأكيد على عدم صعود المنابر إلا للدعاة فقط

الجمعة، 05 يوليه 2019 02:49 م
وكيل أوقاف الأقصر يزور 9 مساجد للتأكيد على عدم صعود المنابر إلا للدعاة فقط الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل أوقاف الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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صرح الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه فى إطار المتابعة المستمرة للعمل الدعوى بالمساجد والإدارات التابعة للمديرية، قام منذ الصباح الباكر بالمرور على 9 مساجد لمتابعة العمل داخلها والتأكيد على تنفيذ تعليمات وزارة الأوقاف لحماية المنابر وعدم الصعود عليها إلا للأئمة والدعاة من المديرية.

وأضاف وكيل أوقاف الأقصر لـ"اليوم السابع"، أن المساجد التى قام بالمرور عليها تشمل مساجد (الرحمن - الهجرة - الفتح - العتيق - أسامة البكرى - الصفا والمروة - الخلفاء الراشدين - الشيخ صالح الجعفرى بمدينة البياضية - مسجد الرحمن بمدينه الأقصر) وتم التنبيه على العاملين بالمساجد بما هو لازم لخدمة المواطنين، وتمنى للجميع أن يجعلهم من أهل العلم والصلاح والتقى، وأن يجعل مصر واحه أمن وأمان وإطمئنان.

 

 


وزارة الاوقاف

مساجد الاقصر

مديرية اوقاف الاقصر

صعود المنابر

دعاة الاوقاف

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