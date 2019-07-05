وضع لافتات بأسعار الوقود الجديدة بالمحطات والمواقف الرئيسية والفرعية بالمنوفية

المنوفية _محمد فتحى

أكد اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، أنه سيتم وضع لافتات بالأسعار الجديدة بجميع محطات الوقود وجميع المواقف الرئيسية والفرعية بنطاق المحافظة، كما سيتم وضع "إستيكر" بالتعريفة الجديدة على كل سيارة ومركبة بنطاق المحافظة.

وذلك طبقاً لتوجيهات مجلس الوزراء عقب تحريك أسعارالمواد البترولية إعتباراً من التاسعة صباح اليوم الجمعة لتكون كالتالى: "بنزين 80- سولار- جاز بقيمة 6.75 جنيه، بنزين 92 بقيمة 8 جنيه، بنزين 95 بقيمة 9 جنيه، أنبوبة غاز صغيرة بقيمة 65 جنيه، أنبوبة غاز كبيرة بقيمة 130 جنيه، متر مكعب غاز بقيمة 3.5جنيه".

كما وجه المحافظ فى بيان بتفعيل غرفة العمليات والأزمات المركزية بالديوان العام على مدار 24 ساعة لتلقى أية شكاوى علي الأرقام التالية (2239804- 2224899-2222035) ورصدها والتعامل الفوري معها.

كما أصدر المحافظ توجيهاته لإدارة مرور المنوفية بتشديد الرقابة علي مواقف السيارات لضمان التزام سائقي السيارات العاملة علي الخطوط المختلفة بالتعريفة الجديدة ومحاسبة المخالفين ومتابعة رؤساء الوحدات المحلية والمدن تنفيذ التعريفة بكل دقة.