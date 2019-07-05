سوبر كورة
Ads
الجمعة، 05 يوليه 2019 12:01 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

وضع لافتات بأسعار الوقود الجديدة بالمحطات والمواقف الرئيسية والفرعية بالمنوفية

الجمعة، 05 يوليه 2019 11:20 ص
وضع لافتات بأسعار الوقود الجديدة بالمحطات والمواقف الرئيسية والفرعية بالمنوفية اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية
المنوفية _محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، أنه سيتم وضع لافتات بالأسعار الجديدة بجميع محطات الوقود وجميع المواقف الرئيسية والفرعية بنطاق المحافظة، كما سيتم وضع "إستيكر" بالتعريفة الجديدة على كل سيارة ومركبة بنطاق المحافظة.

وذلك طبقاً لتوجيهات مجلس الوزراء عقب تحريك أسعارالمواد البترولية إعتباراً من التاسعة صباح اليوم الجمعة لتكون كالتالى: "بنزين 80- سولار- جاز بقيمة 6.75 جنيه، بنزين 92 بقيمة 8 جنيه، بنزين 95 بقيمة 9 جنيه، أنبوبة غاز صغيرة بقيمة 65 جنيه، أنبوبة غاز كبيرة  بقيمة 130 جنيه، متر مكعب غاز بقيمة 3.5جنيه".

كما وجه المحافظ فى بيان بتفعيل غرفة العمليات والأزمات المركزية بالديوان العام على مدار 24 ساعة لتلقى أية شكاوى علي الأرقام التالية (2239804- 2224899-2222035) ورصدها والتعامل الفوري معها.

كما أصدر المحافظ توجيهاته لإدارة مرور المنوفية بتشديد الرقابة علي مواقف السيارات لضمان التزام سائقي السيارات العاملة علي الخطوط المختلفة بالتعريفة الجديدة ومحاسبة المخالفين ومتابعة رؤساء الوحدات المحلية والمدن تنفيذ التعريفة بكل دقة.

 

 

 

 


مرور المنوفيه

مجلس الوزراء

محافظه المنوفيه

أسعار البترول

اسعار البنزين

اسعار السولار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مكاسب ترشيد الدعم وتحريك أسعار الوقود.. نواب لجنة طاقة بالبرلمان: المساهمة فى تحسين خدمات التعليم والصحة.. تحقق المساواة بين المواطنين.. القضاء على السوق السوداء.. ويؤكدون: مصر ضمن أقل الدول فى الأسعار

الخميس، 04 يوليه 2019 07:00 م

المالية تنفى إصدار أى بيانات تتعلق بأسعار الوقود

الأحد، 09 يونيو 2019 09:48 م

3 دول خليجية ترفع أسعار الوقود.. ما هى لائحة الأسعار الجديدة؟

الأحد، 07 أبريل 2019 10:36 ص

حدث أيام الملكية.. أول نادى للسيارات بمصر يصدر 80 رخصة دولية يوميا تصلح لـ150 دولة.. وعمل على تنظيم المرور ورصف الطرق وتحديد أسعار الوقود وإرشاد السياح حتى الخمسينيات.. والملك فؤاد منحه لقب الملكى.. صور

الأحد، 10 مارس 2019 10:30 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سكرتير عام الكاف يشكر الحكومة المصرية على تنظيم امم افريقيا الاستثنائى

سكرتير عام الكاف يشكر الحكومة المصرية على تنظيم امم افريقيا الاستثنائى

أجيرى: منتخب مصر جاهز لمواجهة "الأولاد".. وليس لدينا أزمة هجومية

أجيرى: منتخب مصر جاهز لمواجهة "الأولاد".. وليس لدينا أزمة هجومية

أحمد المحمدى: طموحنا أكبر من الأزمات ونستهدف كأس الأمم الأفريقية

أحمد المحمدى: طموحنا أكبر من الأزمات ونستهدف كأس الأمم الأفريقية

بـ 4.7 مليون إسترلينى.. اعرف القصة الكاملة لبيع تمثال توت عنخ آمون فى لندن

بـ 4.7 مليون إسترلينى.. اعرف القصة الكاملة لبيع تمثال توت عنخ آمون فى لندن

فيديو معلوماتى.. إزاى تحافظى على صحة طفلك وتحميه من الأمراض؟

فيديو معلوماتى.. إزاى تحافظى على صحة طفلك وتحميه من الأمراض؟

شاهد.. أجمل أهداف "روبن" بعد إعلان اعتزاله كرة القدم

شاهد.. أجمل أهداف "روبن" بعد إعلان اعتزاله كرة القدم

سوبر كورة.. كل ما فاتك من كوبا أمريكا 2019 × 9 أرقام.. فيديوجراف

سوبر كورة.. كل ما فاتك من كوبا أمريكا 2019 × 9 أرقام.. فيديوجراف

شاهد.. راموس ينشر صوراً جديدة لرحلته فى الغردقة

شاهد.. راموس ينشر صوراً جديدة لرحلته فى الغردقة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 5 - 7 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 5 - 7 - 2019 والقنوات الناقلة

"العدالة والتنمية" يبدأ مخطط إفشال أكرم أوغلو فى أسطنبول.. تعرف على التفاصيل

"العدالة والتنمية" يبدأ مخطط إفشال أكرم أوغلو فى أسطنبول.. تعرف على التفاصيل

تعرف على التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام جنوب أفريقيا غداً

تعرف على التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام جنوب أفريقيا غداً

بعد "قول آلووو".. تامر حسنى "ملحنا" فى فيلم أحمد حلمى الجديد "خيال مآتة"

بعد "قول آلووو".. تامر حسنى "ملحنا" فى فيلم أحمد حلمى الجديد "خيال مآتة"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة