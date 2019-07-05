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وزير الداخلية اليمنى يدين استهداف مليشيا الحوثى منزل محافظ مأرب

الجمعة، 05 يوليه 2019 06:15 ص
وزير الداخلية اليمنى يدين استهداف مليشيا الحوثى منزل محافظ مأرب ميليشيا الحوثى
أ ش أ

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أدان وزير الداخلية اليمنى أحمد الميسرى استهداف مليشيا الحوثى منزل محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة بصاروخ باليستى.
وأكد الميسرى، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية ، أنّ الاستهداف يأتي في إطار مواصلة المليشيا الحوثية استهداف المدنيين الآمنين التي راح ضحيتها العشرات من المدنيين بينهم أطفال ونساء.
وأشاد بدور السلطة المحلية والأجهزة الأمنية والعسكرية في تثبيت الأمن والاستقرار، مشدّداً على مضاعفة الجهود ورفع اليقظة الأمنية والجاهزية القتالية لمواجهة أية مخاطر قد تعيق جهود الأجهزة الأمنية والعسكرية والسلطة المحلية.


اليمن

ميليشيا الحوثى

أحمد المسيرى

وزير الداخلية اليمنى

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