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وزيرة السياحة تروج لمنطقة وسط البلد والقاهرة الخديوية.. وتؤكد: كنزا تاريخيا

الجمعة، 05 يوليه 2019 01:54 م
وزيرة السياحة تروج لمنطقة وسط البلد والقاهرة الخديوية.. وتؤكد: كنزا تاريخيا الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة
كتبت آمال رسلان

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نشرت صفحة Experience  Egypt التابعة للهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، فيلماً ترويجياً لمنطقة وسط البلد والقاهرة الخديوية والذى تضمن لقطات مصورة للشوارع والمبانى بالمنطقة، يأتى هذا ضمن خطوات عديدة تتخذها الهيئة لتحديث آليات الترويج والتنشيط والتوسع فى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك وفقا للمحور الثالث لبرنامج الاصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة الخاص بالترويج والتنشيط.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط فى الفيلم، إلى أن منطقة وسط البلد فى القاهرة تعد كنزاً تاريخياً، وأنها واحدة من أشهر المناطق فى الشرق الاوسط، ودعت السائحين لزيارتها.

وقالت الوزيرة، إن الشوارع والمبانى الموجودة بمنطقة وسط البلد، والتى تشهد على حقبة هامة من تاريخ مصر الحديث،  تعيد المارين بها الى زمن جميل وتذكرهم بالعديد من الأفلام المصرية القديمة التى صورت بها.

وقالت وزيرة السياحة، إن الكثيرين حول العالم يأتون لأماكن بعينها بمنطقة القاهرة الخديوية، لأنهم أما قرأوا عنها فى الكتب أو شاهدوها فى الأفلام المصرية القديمة.

وأعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن تقديرها لكافة المجهودات المبذولة  لتطوير منطقة وسط البلد والقاهرة الخديوية لاحياء المنطقة ورفع وتحسين بنيتها التحتية وتجميل شوارعها و مبانيها.

جدير بالذكر أن هذا الفيديو تم نشره على كافة مواقع التواصل الاجتماعى الخاصة بالوزارة والوزيرة موقع الفيس بوك وتويتر وانسجترام ولينكد ان، وقد لاقى تفاعلا كبيرا من متابعى هذه المواقع.

وصور الفيلم خلال جولة الوزيرة  فى معرض الصور الذى أقامته منصة "Gyptian" الفنية لمجموعة من الشباب المبدع  فى ممر كوداك بمنطقة وسط البلد تحت عنوان "رؤية جانب آخر".


وزارة السياحة

السياحة فى مصر

تنشيط السياحة

القاهرة الخديوية

رانيا المشاط

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