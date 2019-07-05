سوبر كورة
Ads
الجمعة، 05 يوليه 2019 01:21 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

والد طفلة تعرضت للغرق يكشف تفاصيل الحادث بالعياط

الجمعة، 05 يوليه 2019 11:54 ص
والد طفلة تعرضت للغرق يكشف تفاصيل الحادث بالعياط غرق طفلة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ذكر والد طفلة تعرضت للغرق بإحدى قرى العياط أن ابنته، أثناء غسلها الأوانى بترعة القرية، سقط منها مفتاح المنزل بالمياه، فحاولت العثور عليه، إلا أنها اختل توازنها، وسقطت بالترعة لتفارق الحياة، لعدم إجادتها السباحة.

وأكد "فرج.م"والد الطفلة "أمانى" الطالبة بالصف الخامس الابتدائى، عدم وجود شبهة جنائية فى وفاتها، فتم تحرير محضر بالواقعة، وقررت النيابة دفن الجثة، وتولت التحقيق.

تلقى المقدم أحمد صبحى رئيس مباحث مركز شرطة العياط بلاغا يفيد غرق طفلة بترعة قرية العامرية.

فانتقل رجال المباحث بإشراف العقيد على عبد الكريم مفتش مباحث جنوب الجيزة، إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن طفلة تدعى "أمانى.ف" تلميذة بالصف الخامس الابتدائى، اختل توازنها وسقطت بالترعة، ما أسفر عن غرقها، وأكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 


غرق طفلة

غرق طالبة بالعياط

انتشال جثة طفلة

غرق طفلة بالترعة

امن الجيزة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سكرتير عام الكاف يشكر الحكومة المصرية على تنظيم امم افريقيا الاستثنائى

سكرتير عام الكاف يشكر الحكومة المصرية على تنظيم امم افريقيا الاستثنائى

أجيرى: منتخب مصر جاهز لمواجهة "الأولاد".. وليس لدينا أزمة هجومية

أجيرى: منتخب مصر جاهز لمواجهة "الأولاد".. وليس لدينا أزمة هجومية

أحمد المحمدى: طموحنا أكبر من الأزمات ونستهدف كأس الأمم الأفريقية

أحمد المحمدى: طموحنا أكبر من الأزمات ونستهدف كأس الأمم الأفريقية

بـ 4.7 مليون إسترلينى.. اعرف القصة الكاملة لبيع تمثال توت عنخ آمون فى لندن

بـ 4.7 مليون إسترلينى.. اعرف القصة الكاملة لبيع تمثال توت عنخ آمون فى لندن

فيديو معلوماتى.. إزاى تحافظى على صحة طفلك وتحميه من الأمراض؟

فيديو معلوماتى.. إزاى تحافظى على صحة طفلك وتحميه من الأمراض؟

شاهد.. أجمل أهداف "روبن" بعد إعلان اعتزاله كرة القدم

شاهد.. أجمل أهداف "روبن" بعد إعلان اعتزاله كرة القدم

البترول تعلن زيادة أسعار المنتجات البترولية وبنزين 80 يسجل 6.75 جنيه

البترول تعلن زيادة أسعار المنتجات البترولية وبنزين 80 يسجل 6.75 جنيه

سوبر كورة.. كل ما فاتك من كوبا أمريكا 2019 × 9 أرقام.. فيديوجراف

سوبر كورة.. كل ما فاتك من كوبا أمريكا 2019 × 9 أرقام.. فيديوجراف

شاهد.. راموس ينشر صوراً جديدة لرحلته فى الغردقة

شاهد.. راموس ينشر صوراً جديدة لرحلته فى الغردقة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 5 - 7 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 5 - 7 - 2019 والقنوات الناقلة

"العدالة والتنمية" يبدأ مخطط إفشال أكرم أوغلو فى أسطنبول.. تعرف على التفاصيل

"العدالة والتنمية" يبدأ مخطط إفشال أكرم أوغلو فى أسطنبول.. تعرف على التفاصيل

تعرف على التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام جنوب أفريقيا غداً

تعرف على التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام جنوب أفريقيا غداً

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة