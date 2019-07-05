والد طفلة تعرضت للغرق يكشف تفاصيل الحادث بالعياط

كتب بهجت أبو ضيف

ذكر والد طفلة تعرضت للغرق بإحدى قرى العياط أن ابنته، أثناء غسلها الأوانى بترعة القرية، سقط منها مفتاح المنزل بالمياه، فحاولت العثور عليه، إلا أنها اختل توازنها، وسقطت بالترعة لتفارق الحياة، لعدم إجادتها السباحة.

وأكد "فرج.م"والد الطفلة "أمانى" الطالبة بالصف الخامس الابتدائى، عدم وجود شبهة جنائية فى وفاتها، فتم تحرير محضر بالواقعة، وقررت النيابة دفن الجثة، وتولت التحقيق.

تلقى المقدم أحمد صبحى رئيس مباحث مركز شرطة العياط بلاغا يفيد غرق طفلة بترعة قرية العامرية.

فانتقل رجال المباحث بإشراف العقيد على عبد الكريم مفتش مباحث جنوب الجيزة، إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن طفلة تدعى "أمانى.ف" تلميذة بالصف الخامس الابتدائى، اختل توازنها وسقطت بالترعة، ما أسفر عن غرقها، وأكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.