هيئة المسح الجيولوجى: 73 هزة ارتدادية على الأقل بعد زلزال كاليفورنيا

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قالت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية إن 73 هزة ارتدادية على الأقل وقعت عقب الزلزال الذى ضرب جنوب كاليفورنيا اليوم الخميس.

وذكرت قناة (سى.إن.إن.) الأمريكية أن هذا الزلزال، الذى بلغت قوته 6.6 درجة، يُعد هو الأقوى من نوعه خلال العشرين عاماً الماضية.

وكان مسؤول أمريكى قد أعلن - فى وقت سابق اليوم - أن طواقم الإنقاذ استجابت لـ24 حريقاً طارئاً بعد زلزال كاليفورنيا.