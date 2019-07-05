ننشر تعريفة أسعار المواصلات الجديدة بشمال سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

أعلنت محافظة شمال سيناء فى بيان لها مساء اليوم الجمعة أسعار تعريفة الركوب للنقل الجماعى بعد زيادة أسعار الوقود.

وجاء فى البيان أن تعريفة الركوب على الخطوط: العريش القنطرة 57 جنيها، العريش الإسماعيلية 34 جنيها، والعريش القنطرة 25,5 جنيه، العريش بئر العبد 12 جنيها والعريش رفح 12 جنيها وبئر العبد القنطرة 12 جنيها والعريش الشيخ زويد 9,5 والعريش الحسنة 12 جنيها والعريش نخل 24 جنيها والشيخ زويد رفح 4 جنيهات ومنفذ رفح المرج 80 جنيها. وخطوط مدينة العريش الداخلية، ميدان البلدية 2 جنيه، والبحر المساعيد 2 جنيه وميدان البلدية الريسة 8.5.

وأعلنت محافظة شمال سيناء فى بيان لها أن اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء تفقد عددا من محطات الوقود والمواقف والأسواق بمدينة العريش، للتأكد من البيع بالأسعار المقررة ودون زيادة على المواطنين.

وشدد المحافظ على تكثيف الحملات التموينية والمرورية والمتابعة المستمرة مع اتخاذ إجراءات حاسمة ضد أى مخالفة أو تجاوز فى الأسعار أو الأجرة المقررة بالخطوط الداخلية والخارجية وسيارات الأجرة والتاكسى المخصوص.

وأعلن المحافظ عن تشكيل غرفة عمليات رئيسية فى ديوان عام المحافظة لتلقى الإخطارات والشكاوى الخاصة برفع الأسعار من المواطنين، مشيرا إلى أن الغرفة لم تتلق أى إخطارات أو شكاوي.

وقال المحافظ إن سعر رغيف الخبز المدعم من الدولة ثابت بخمسة قروش على البطاقة التموينية دون التأثر بتحريك أسعار الوقود، وأنه لا مساس به، مؤكد أن الدولة ستتحمل قيمة الزيادة فى تكلفة إنتاج رغيف الخبز المدعم الناتجة عن تحريك الأسعار.

وأشار المحافظ إلى أن تحريك أسعار الوقود تأتى ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنتهجه الحكومة بما يضمن إعادة توجيه الدعم لمستحقيه، وزيادة الإنفاق الحكومى على الخدمات الأساسية للمواطنين.