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ننشر التعريفة الجديدة للمواصلات الداخلية والخارجية في أسيوط

الجمعة، 05 يوليه 2019 05:34 م
ننشر التعريفة الجديدة للمواصلات الداخلية والخارجية في أسيوط اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط
أسيوط ـ محمود عجمي

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اعتمد اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط اليوم الجمعة، التعريفة الجديدة للمواصلات الداخلية والخارجية لسيارات النقل والسيرفيس والتاكسي داخل المحافظة وبين مراكزها وذلك عقب القرارات الاقتصادية الخاصة بزيادة أسعار المواد البترولية ضمن الشريحة الأخيرة لزيادة المحروقات.

وشدد محافظ أسيوط على رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري إدارات المواقف بالتنسيق مع إدارة المرور ومباحث التموين بتكثيف الحملات على المواقف ومحطات الوقود بنطاق دائرة المحافظة لمنع ابتزاز المواطنين ولضبط المخالفين وغير الملتزمين بتطبيق التعريفة الجديدة.

"اليوم السابع" ينشر التعريفة الجديدة للمواصلات الداخلية والخارجية ونصت القرارات الصادرة على تعديل الأجرة المقررة لسيارات التاكسى لتصبح 8 جنيهات والسيرفيس 2 جنيه داخل المدينة ،و 4 جنيهات لمدينة أسيوط الجديدة، بالإضافة إلى زيادة الأجرة بين مدينة أسيوط ومراكزها لتصبح 10.5 جنيهات لمدينة ديروط، ،و 8.5 جنيها لمدينة القوصية ،و 4.75 جنيها لمدينة منفلوط، ،و 4.25 جنيها لمدينة أبوتيج ،و 6 جنيهات لمدينة صدفا ،و7.5 جنيها لمدينة الغنايم و 4.75 جنيهات لمدينة ساحل سليم ،و 6.5 جنيهات لمدينة البدارى ،و 3.5 جنيه لمدينة أبنوب ،و2.5 جنيها لمركز الفتح.

أما تعريفة الأجرة المقررة بين محافظة أسيوط والمحافظات الأخرى فأصبحت 105 جنيها لمحافظة القاهرة ،و92 جنيها للغردقة ،و 52 جنيها لمحافظة قنا ،و 46 جنيها لنجع حمادى ،و 41 جنيها للوادى الجديد ،و 23 جنيها لسوهاج ،و24 جنيها للمنيا ،وملوي 17.5 جنيها. 


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