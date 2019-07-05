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ممارسة الرياضة على المشاية الكهربائية تقلل تقلصات الدورة الشهرية

الجمعة، 05 يوليه 2019 11:35 ص
ممارسة الرياضة على المشاية الكهربائية تقلل تقلصات الدورة الشهرية الدورة الشهرية
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أشارت دراسة حديثة إلى أن نظام تمرين المشى على المشاية الكهربائية يمكن أن يقلل من ألم الدورة الشهرية ويحسن نوعية الحياة على المدى الطويل.

وأجرى الباحثون تجربة على مدى سبعة أشهر لمعرفة كيف استفادت ممارسة النساء اللاتى يعانين آلام الحيض من ممارسة الرياضة على المشاية الكهربائية.

وقالت الدكتورة "لايكا كلايدون مولر"، الأستاذ فى كلية الطب جامعة (نيويورك) : "غالباً ما تبتعد النساء اللاتى يعانين من فترات مؤلمة عن التمرينات الرياضية".

وبالنسبة للدراسة طُلب من النساء اللاتى تتراوح أعمارهن بين 18 و43 عامًا المشاركة فى نظام تدريب هوائى يتم الإشراف عليه ثلاث مرات فى الأسبوع لمدة أربعة أسابيع، يبدأ اليوم بعد انتهاء فترة الحيض، يليه تمرين منزلى غير خاضع للرقابة لمدة ستة أشهر.. وتمت مقارنة نتائجهم مع مجموعة المراقبة، الذين نفذوا أنظمتهم المعتادة.

وأجرى الباحثون دراسة على تأثير تمرين الجرى على تدابير مثل شدة الألم ونوعية النوم والجودة الشاملة للحياة.. وأثبتت هذه التجربة أن التمارين الرياضية قللت بدرجة كبيرة من الألم بالنسبة للمشاركات فى البرنامج، واللاتى أبلغن أيضًا عن انخفاض مستويات الألم بعد أربعة أشهر وسبعة أشهر.


الدورة الشهرية

اضرار الدورة الشهرية

الدورة

ممارسة الرياضة

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